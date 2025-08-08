Hành trình leo núi Ba Vì thấy con bản lĩnh, cha mẹ vững tin

(VTC News) -

Hành trình chinh phục đỉnh Ba Vì là một thử thách không hề nhỏ, nhất là với nhiều phụ huynh lần đầu cho con tham gia. Chị Nguyễn Nga, một phụ huynh đồng hành cùng con, đã chia sẻ nỗi lòng chung của nhiều người: "Trước khi quyết định cho con leo núi trong đêm, bản thân tôi cũng có nhiều nỗi lo".

Tuy nhiên, mọi lo lắng dần tan biến khi chị chứng kiến sự chuẩn bị chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Công ty cổ phần Học viện Minh Trí Thành đã huy động một đội ngũ hỗ trợ lên tới gần 50 người, bao gồm: Kiểm lâm từ Trung tâm Giáo dục Môi trường & Dịch vụ (GDMT&DV) - Vườn quốc gia Ba Vì đảm bảo an ninh, Bộ phận Y tế chuyên trách chăm sóc sức khỏe, cùng các chuyên gia và nhân viên của Học viện trực tiếp hướng dẫn, động viên và theo sát từng bước chân của các em.

Sự chuẩn bị chu đáo và sự hỗ trợ tận tình này chính là nền tảng giúp cha mẹ yên tâm và tin tưởng vào hành trình của con.

Đội ngũ đồng hành và 150 em nhỏ chụp ảnh kỷ niệm tại chân núi Ba Vì.

Sự thay đổi và trưởng thành của các con chính là phần thưởng lớn nhất dành cho cha mẹ. Thùy Linh, một em nhỏ 8 tuổi lần đầu tham gia, vốn không quen vận động. Em đã bộc bạch: "Em không thể tin là mình có thể làm được, có những lúc em nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc trên đường vì đây là lần đầu tiên em leo núi. Nhưng em đã tự giao tiếp với chính mình, cùng nhớ lại những bài học được hướng dẫn trước khi leo núi. Em đã vượt qua và thành công chinh phục đỉnh Ba Vì”.

Trong khi đó, em Quốc Nam, đã có kinh nghiệm chinh phục Ba Vì lần thứ hai, lại thể hiện một sự trưởng thành khác. Mọi thứ với em dường như dễ dàng hơn, và em đã không ngần ngại giúp đỡ, động viên các bạn khác.

Em Nam cho biết thêm: “Leo núi lần thứ nhất em thấy khó khăn, phải nhận sự giúp đỡ của nhiều người. Lần thứ hai leo núi, em vừa giúp đỡ các bạn vừa để khẳng định lại một lần nữa sức mạnh của bản thân là không giới hạn. Chỉ cần mình nuôi dưỡng mục tiêu thật tốt trong tâm trí thì mình có thể chinh phục mọi ngọn núi”.

Hành trình leo núi xuyên đêm với những khó khăn thử thách nhưng đều không làm “chiến binh” nào bỏ cuộc.

Sau một hành trình đầy thử thách và thấm mệt, các bạn nhỏ đã được thỏa sức vui đùa, cùng nhau tận hưởng những trò chơi thú vị như trượt cỏ, hay thư giãn trong không gian ấm cúng của khu Onsen với bể bơi, tắm sục, tắm khoáng và xông hơi. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình vừa qua cũng là cơ hội để các em gắn kết và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ.

Chinh phục đỉnh Ba Vì không chỉ là bài học cho các con, mà còn là bài học cho chính cha mẹ. Sau hành trình này, chị Nguyễn Nga cho biết: “Tôi sẽ tin tưởng hơn vào bản thân và sẵn sàng đối mặt với những thách thức khác trong cuộc sống. Tôi cũng xem đây là một bài học thực tế để nhắc nhở con mỗi khi ý chí và niềm tin của con lùi bước”.

Thạc sĩ Tâm lý, Chuyên gia Trị liệu Tâm Trí Nguyễn Thị Lanh đã đồng hành cùng các bạn nhỏ suốt 5 mùa leo núi Ba Vì.

Học viện Minh Trí Thành đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa, nơi những ngọn núi không chỉ là đích đến mà còn là người thầy vĩ đại.

Hành trình leo núi Ba Vì này cùng với nhiều chương trình leo núi khác (Fansipan, Kinabalu) là cơ hội để hàng nghìn bậc cha mẹ nhận ra năng lực của chính mình và rèn luyện tinh thần kiên cường, ý chí vượt khó. Qua đó thay đổi suy nghĩ - thói quen - hành động để trở thành một phiên bản tốt hơn, đồng hành cùng con trên hành trình trưởng thành.