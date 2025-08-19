Hành trình gần 20 năm Image Skincare được khách hàng và đại lý tin tưởng

(VTC News) -

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều bác sĩ, đại lý lâu năm, và các kol, những người đã tin tưởng vào Image Skincare suốt nhiều năm qua.

TS.Bác sĩ Ngọc Ánh nguyên giảng viên Bộ môn Da liễu, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM - đồng hành cùng Image skincare trong nhiều năm, cũng không ngừng khẳng định: "Tôi trực tiếp sử dụng và tư vấn sản phẩm cho khách hàng suốt thời gian dài. Kết quả luôn cho thấy hiệu quả tích cực trong suốt thời gian Image Skincare không ngừng cải tiến phù hợp với xu hướng làm đẹp hiện đại".

Bác sĩ Da liễu Thira có mặt tại sự kiện để chúc mừng sự phát triển của Image Skincare chia sẻ: “Chúng tôi luôn đánh giá cao sự minh bạch và cam kết phát triển của Minh Khương Group.

Image Skincare đã chứng minh được chất lượng của mình không chỉ qua các sản phẩm, mà còn qua sự chuyên nghiệp và uy tín trong từng khâu cung cấp dịch vụ. Rất tự tin giới thiệu Image Skincare vì đây là sản phẩm chính hãng, nhập khẩu chính ngạch với tem nhãn phụ rõ ràng, giúp khách hàng yên tâm về nguồn gốc và chất lượng.”

CEO Thuý Phan của Minh Khương Group khẳng định: “Chúng tôi luôn đề cao tính minh bạch trong kinh doanh. Mọi sản phẩm của Image Skincare nhập khẩu chính ngạch đều có tem nhãn phụ, đảm bảo tính minh bạch tuyệt đối và giúp khách hàng phân biệt với hàng giả, hàng nhái. Trong sự kiện, chúng tôi đã để phóng viên trực tiếp kiểm tra sản phẩm để xác thực thông tin.”

Sự kiện cũng ghi nhận sự góp mặt của Nicky – Beauty Editor tạp chí Elle, người đã trải nghiệm sản phẩm Image Skincare trong nhiều năm. Cô chia sẻ: “Tôi vẫn giữ vững niềm tin vào Image Skincare nhờ hiệu quả thực tế mà sản phẩm mang lại cho bản thân và những người thân thiết.”

Trong suốt gần 20 năm qua, Image Skincare không chỉ khẳng định được vị thế tại thị trường Việt Nam nhờ vào chất lượng sản phẩm mà còn ở sự minh bạch và cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Minh Khương Group. Các khách hàng tham dự sự kiện đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào thương hiệu và cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Image Skincare trong thời gian tới.

Kết thúc buổi họp báo, nhiều đại lý, bác sĩ và khách hàng thể hiện sự đồng lòng tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu vì họ tin rằng chất lượng sản phẩm là minh chứng rõ nhất quyết định sự phát triển của một thương hiệu.