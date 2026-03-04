Hành khách giấu hơn 12 kg vàng miếng trong đồ lót, nhập cảnh Việt Nam

Chiều 4/3, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về vụ việc Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài chủ trì, phát hiện 4 hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam cất giấu 12,3 kg kim loại màu vàng, nghi là vàng miếng.

4 hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam cất giấu 12, 3kg kim loại màu vàng, nghi là vàng miếng. (Ảnh: Cơ quan hải quan cung cấp)

Cụ thể, khoảng 9h40 ngày 3/3, tại Ga đến - Nhà Ga hành khách quốc tế T2 - Sân bay quốc tế Nội Bài, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện 4 hành khách không thực hiện khai báo hải quan và qua soi chiếu có nhiều nghi vấn.

Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài chủ trì, phối hợp với Đội 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) - Công an TP Hà Nội (PC03) cùng rà soát người và kiểm tra thực tế toàn bộ hành lý của 4 hành khách nêu trên.

Kết quả kiểm tra cho thấy ngoài đồ dùng vật dụng cá nhân, các cơ quan chức năng phát hiện hành khách P.T.H. cất giấu trên người (trong áo ngực và quần lót) 10 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 5 kg, nghi là vàng miếng.

Hành khách V.T.M. cất giấu trên người (trong quần lót) 5 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 1,1 kg, nghi là vàng miếng. Hành khách N.V.L. giấu trên người (trong quần lót) 9 miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng miếng, tổng trọng lượng khoảng 3,5 kg.

Hành khách còn lại giấu trên người (trong quần lót và đeo trên tay) 7 miếng kim loại màu vàng, tổng trọng lượng khoảng 2,7 kg, nghi là vàng miếng.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, các bên thống nhất bàn giao người và đồ vật, tài liệu trên cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Đội 6) - Công an TP Hà Nội (PC03) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Toàn bộ tang vật trên đang trong quá trình kiểm định vàng để xác định trị giá.