Nhét vàng vào tất, áo khoác để qua cửa khẩu, người phụ nữ sa lưới

Ngày 7/1, theo tin từ Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Thị Minh Hà (SN 1991, trú thôn Châu Khê, xã Đường An, TP Hải Phòng) để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 24/11/2025, Hoàng Thị Thuần (SN 1981, trú xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) gặp Phạm Thị Minh Hà, đặt vấn đề nhờ sang Lào vận chuyển vàng về Việt Nam để hưởng tiền công 2,5 triệu đồng. Hà đồng ý tham gia. Đến khoảng 14h40 cùng ngày, Thuần tiếp tục rủ thêm chị ruột là Hoàng Thị Hằng (SN 1978, trú xã Đường An, TP Hải Phòng) cùng tham gia vận chuyển.

Phạm Thị Minh Hà tại cơ quan chức năng.

Sáng 25/11/2025, Thuần, Hằng và Hà làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để sang Lào. Khoảng 17h cùng ngày, cả ba có mặt tại bến xe Viêng Chăn. Tại đây, một phụ nữ khoảng 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam (chưa rõ lai lịch) đã giao cho Thuần tổng cộng 6 chiếc vòng vàng, được bọc trong 3 gói giấy. Sau đó, Thuần chia cho Hằng và Hà mỗi người một gói, mỗi gói chứa 2 chiếc vòng vàng để mang về Việt Nam.

Khi xe khách rời Viêng Chăn trở về Việt Nam được khoảng 3 giờ đồng hồ, do lo sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, Phạm Thị Minh Hà xin xuống xe và vứt 2 chiếc vòng vàng đang giữ xuống lề đường. Số vàng còn lại tiếp tục được nhóm này mang theo.

Khoảng 8h20 ngày 26/11/2025, cả ba về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và làm thủ tục nhập cảnh. Sau khi hoàn tất thủ tục, Phạm Thị Minh Hà được phép nhập cảnh trước. Trong khi đó, Hoàng Thị Thuần và Hoàng Thị Hằng dù đã làm xong thủ tục nhưng bị lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ hộ chiếu để kiểm tra.

Lo sợ việc vận chuyển vàng trái phép bị phát hiện, Thuần và Hằng đã bỏ 4 chiếc vòng vàng còn lại vào balo của Hà, nhờ Hà cất giữ hộ. Để tránh bị phát hiện, Hà cất giấu số vàng này trong người với mục đích đưa trót lọt về nội địa để nhận tiền công.

Nhận thấy Phạm Thị Minh Hà có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ 4 chiếc vòng kim loại màu vàng có tổng khối lượng 600 gam, tương đương khoảng 160 chỉ vàng. Giá trị ban đầu của số vàng được xác định hơn 2,2 tỷ đồng.

Tang vật vụ án. (Ảnh: BHT)

Theo Kết luận giám định số 410/KL-KTHS ngày 28/11/2025 của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, toàn bộ 4 chiếc vòng trên đều là vàng Au.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Thị Minh Hà khai nhận, biết rõ việc Thuần và Hằng bỏ 4 chiếc vòng vàng vào balo của mình nhưng vẫn đồng ý giúp sức. Do lo sợ bị phát hiện, Hà đã vào nhà vệ sinh, lấy 2 chiếc vòng giấu vào túi áo khoác, 2 chiếc còn lại giấu trong tất ở hai chân để qua mặt lực lượng chức năng.

Cơ quan điều tra xác định, Phạm Thị Minh Hà giữ vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án, đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Quá trình điều tra ban đầu cũng làm rõ Hoàng Thị Thuần là người chủ mưu, trực tiếp rủ rê Hoàng Thị Hằng và Phạm Thị Minh Hà tham gia vận chuyển trái phép số vàng trên từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Hoàng Thị Thuần đã bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra. Sau quá trình mở rộng vụ án, đến tháng 1/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục làm rõ vai trò của Phạm Thị Minh Hà để xử lý theo quy định pháp luật.