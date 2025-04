Hành khách đã có thể bay bằng công nghệ sinh trắc học ở Nội Bài

(VTC News) -

Theo đó, hành khách của Vietnam Airlines và Vietjet Air trên các chuyến bay nội địa từ sân bay Nội Bài có thể sử dụng sinh trắc học VNeID để làm thủ tục hàng không, thay thế cho việc xuất trình giấy tờ như trước đây.

Vị trí các điểm làm thủ tục sinh trắc học tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu gồm: 3 làn kiểm tra an ninh sinh trắc học tại khu C (gần đầu cánh A); 2 làn kiểm tra an ninh sinh trắc học tại sảnh E (gần khu vực kiểm tra an ninh truyền thống). Tại khu vực cửa ra máy bay đã lắp đặt thiết bị nhận diện sinh trắc học tại 15 cửa ra máy bay, từ cửa số 1 đến cửa số 15.

Để quá trình làm thủ tục bằng VNeID được thuận lợi, hành khách cần cập nhật tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 và đảm bảo đang sử dụng phiên bản ứng dụng mới nhất; tải và cập nhật ứng dụng di động mới nhất của hãng hàng không Vietnam Airlines hoặc Vietjet Air để hỗ trợ xác nhận thông tin nhanh chóng; mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu…) để dự phòng trong trường hợp hệ thống sinh trắc học gặp sự cố kỹ thuật.

Hành khách cần cập nhật tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 để quá trình làm thủ tục bằng VNeID được thuận lợi. (Ảnh: Cục hàng không).

Để hỗ trợ hành khách tối ưu trong thời gian này, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và các hãng hàng không đã bố trí lực lượng nhân viên túc trực tại các điểm hỗ trợ (khu vực làm thủ tục, kiểm tra an ninh, cửa ra máy bay), nhằm kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ hành khách khi gặp trục trặc trong quá trình sử dụng sinh trắc học VNeID.

Việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục, giảm tải áp lực tại các khu vực an ninh, tăng khả năng thông qua, đồng thời mang đến trải nghiệm hành khách hiện đại, tiện lợi và an toàn hơn, góp phần vào hành trình chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực hàng không.

Để sử dụng VNeID trong quá trình làm thủ tục, hành khách thực hiện theo ba bước sau:

Bước một, làm thủ tục check-in: Hành khách mở ứng dụng VNeID trên điện thoại cá nhân. Chọn Dịch vụ khác → Thủ tục hàng không → Check-in online và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên màn hình. Sau khi hoàn thành check-in trực tuyến, hành khách tiếp tục di chuyển tới khu vực kiểm tra an ninh.

Bước hai, tại điểm kiểm tra an ninh: Hành khách di chuyển tới khu vực kiểm tra an ninh được trang bị hệ thống sinh trắc học. Đứng vào vị trí hướng dẫn có dấu chân, nhìn thẳng vào màn hình camera để hệ thống thực hiện nhận diện khuôn mặt. Sau khi hệ thống xác thực thành công và mở cửa, hành khách tiếp tục di chuyển vào khu vực soi chiếu an ninh.

Bước ba, tại cửa ra máy bay: Hành khách thực hiện tương tự: đứng vào vị trí xác định, nhìn vào camera để hệ thống nhận diện. Sau khi xác thực thành công, cửa sẽ tự động mở và hành khách lên máy bay mà không cần tiếp xúc với nhân viên.