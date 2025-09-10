Hành khách bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà: Phê bình Sở Xây dựng Hải Phòng

(VTC News) -

Ngày 9/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân chủ trì kiểm tra tình hình vận hành bến phà Đồng Bài - Cái Viềng sau khi có thông tin phản ánh đơn vị này từ chối chở khách qua phà rời đảo Cát Bà vào chiều 7/9.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân kiểm tra tình hình vận hành bến phà Đồng Bài - Cái Viềng.

Sau khi nghe báo cáo tại cuộc kiểm tra, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân phê bình Sở Xây dựng và Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng để xảy ra tình trạng hành khách bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà ngày 7/9, gây ảnh hưởng đến người dân và du khách. Phó Chủ tịch Lê Anh Quân yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo UBND thành phố trước ngày 13/9.

Đồng thời, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy.

Việc tạm dừng hoạt động phải tuân thủ quy định về cấm biển, thời tiết xấu và thông tin kịp thời. Đơn vị cần chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện khi nhu cầu đi lại tăng cao; công khai lịch chạy, năng lực chuyên chở, tiêu chí tạm dừng.

UBND đặc khu Cát Hải được giao nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở lưu trú phối hợp cung cấp thông tin lịch phà cho người dân, du khách; tập trung yêu cầu các nhà thầu khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình xây dựng, cải tạo, mở rộng Bến phà Đồng Bài, Cái Viềng và các hạng mục phụ trợ trước 20/9.

Hàng loạt phương tiện, du khách bị từ chối qua phà từ Cát Bà về đất liền, ngày 7/9. (Ảnh: CTV)

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (đơn vị được giao vận hành bến phà), trong ngày 7/9, lịch chạy phà tại bến Đồng Bài - Cái Viềng từ 5h sáng, đóng tại đầu bến Cái Viềng lúc 17h33 và tại đầu bến Đồng Bài lúc 18h.

Lịch trình này đã được đơn vị báo cáo và được Sở Xây dựng chấp thuận. Tuy nhiên, tại thời điểm dừng vận tải, phía ngoài barie đầu bến Đồng Bài vẫn còn một số hành khách và phương tiện chưa kịp mua vé.

Trước đó, Công ty đã nhận được chỉ đạo từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam - Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng Hải Phòng về việc chủ động ứng phó với bão số 7.

Thực tế tại khu vực bến phà chiều 7/9, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khiến gió Tây Nam mạnh dần, sóng biển có xu hướng tăng cao. Để đảm bảo an toàn cho phương tiện và hành khách, Ban Quản lý bến phà quyết định dừng bán vé, ngừng vận chuyển khách từ bến Cái Viềng sang bến Đồng Bài và ngược lại.

Việc dừng hoạt động đã được thông báo rộng rãi bằng hệ thống loa phát thanh tại bến, đồng thời hướng dẫn hành khách chủ động điều chỉnh hành trình. Đến sáng 8/9, bến phà hoạt động trở lại bình thường từ 5h tại bến Cái Viềng.

Trước đó, phản ánh tới báo chí, anh P.T.A (ở Hà Nội) cho biết, ngày 7/9 gia đình anh gồm 6 người ra đảo Cát Bà vui chơi, tham quan. Chiều cùng ngày, anh lái xe rời Cát Bà đến bến phà Cái Viềng lúc 15h47. Thời gian này vẫn trong khung giờ hoạt động bến phà theo quy định.

Tuy nhiên, anh bất ngờ nhận được thông báo từ chối bán vé, chở ô tô mà chỉ nhận chở xe máy, người đi bộ. Không chỉ anh P.T.A mà còn có gần 100 tài xế với hàng trăm du khách cũng bị từ chối lên phà với lý do hết định mức chạy phà trong ngày.

Dù anh gọi điện thoại lên đường dây nóng Ban quản lý bến phà, Sở Xây dựng phản ánh về việc đến bến phà đúng giờ hoạt động theo quy định nhưng vẫn bị từ chối lên phà. Nam du khách cùng nhiều tài xế, khách du lịch khác buộc phải quay đầu xe, tìm khách sạn ở thêm một đêm trên đảo Cát Bà và trở về đất liền vào sáng 8/9.