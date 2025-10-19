Hàng triệu người Mỹ xuống đường phản đối Tổng thống Trump

(VTC News) -

Các cuộc biểu tình nhằm phản đối những chính sách của Tổng thống Donald Trump mà họ cho là đe dọa nền dân chủ Mỹ. Từ New York, Washington D.C. đến Los Angeles, hàng triệu người ở mọi lứa tuổi đổ ra đường, mang theo biểu ngữ “Dân chủ không phải chế độ quân chủ”, “Hiến pháp không phải lựa chọn”.

Riêng tại New York, hơn 100.000 người tập trung tại Quảng trường Thời đại. Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là ngày biểu tình lớn nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ, với hơn 3 triệu người tham gia trên toàn quốc.

Một cuộc biểu tình bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Michigan ở Lansing, Michigan. Ảnh: Getty Images

Người biểu tình cho rằng Tổng thống Trump đang tập trung quá nhiều quyền lực, truy tố đối thủ chính trị, gây sức ép lên truyền thông và quân sự hóa đời sống dân sự bằng việc triển khai Vệ binh Quốc gia. Các chính sách siết nhập cư, cắt giảm y tế và tăng thuế quan cũng làm dấy lên làn sóng bất bình.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong không khí hòa bình, hầu như không xảy ra vụ bắt giữ hay bạo lực nào. Ở nhiều nơi, không khí giống như một lễ hội, với cờ Mỹ tung bay, bóng bay rực rỡ và khẩu hiệu vang dội: “Dân chủ trông như thế này”.

Bà Leah Greenberg, đồng sáng lập tổ chức Indivisible, nhận xét: “Không gì thể hiện tinh thần Mỹ rõ hơn việc nói ‘Chúng ta không có vua’ và thực thi quyền biểu tình một cách hòa bình”.

Cuộc biểu tình ngày 18/10 là cuộc huy động quần chúng lần thứ ba kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng và diễn ra trong bối cảnh chính phủ đóng cửa. Ảnh : Reuters

Nhiều chính trị gia Dân chủ như Thượng nghị sĩ Chuck Schumer cũng tham gia tuần hành, kêu gọi “bảo vệ nền dân chủ và hệ thống y tế công”. Hơn 300 nhóm dân sự, trong đó có Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), cùng tổ chức và huấn luyện người điều phối biểu tình nhằm tránh leo thang xung đột.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi đây là “cuộc biểu tình ghét nước Mỹ”, trong khi ông Trump phản bác: “Tôi không phải vua”.

Giới quan sát cho rằng các cuộc biểu tình “No Kings” không chỉ là phản ứng tức thời, mà còn là lời cảnh báo rằng nền dân chủ Mỹ không chấp nhận bất kỳ quyền lực tuyệt đối nào – dù đến từ Tổng thống.