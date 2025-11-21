Hàng trăm đoàn viên Cục Hàng hải và Đường thủy tham gia hiến máu cứu người

(VTC News) -

Sáng 21/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Xuân hồng lần thứ 4.

“Ngày hội Xuân hồng năm 2025”, được tổ chức tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) đã thu hút hơn 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người lao động của Chi đoàn cơ quan Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Chi đoàn cơ quan Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Ngân hàng Agribank; Đoàn TNCS Viện Kiến trúc Quốc gia Việt Nam; ĐTNCS Cục phát triển đô thị cùng các chi đoàn Cảng vụ: Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và đã thu được 20 đơn vị máu.

Các đoàn viên, thanh niên và người lao động của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tham gia hiến máu tình nguyện.

Theo các chuyên gia huyết học, máu là loại thuốc điều trị đặc biệt quý, chỉ có thể được hiến tặng từ những người khỏe mạnh, xuất phát từ tình cảm và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Hiến máu không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí còn có nhiều tích cực đối với cơ thể của người hiến máu. Lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo phục vụ cho quá trình tuần hoàn. Hiến máu không mất nhiều thời gian và sức lực nhưng rất cần thiết cho xã hội.

Một điều mà những ai chưa đi hiến máu sẽ không biết đó là khi hiến máu, số lượng máu của người hiến sẽ được lưu lại trong ngân hàng máu. Sau này nếu gặp bất cứ trường hợp nào cần đến máu, thì sẽ được truyền miễn phí đúng với lượng đã hiến trước đó. Trong các buổi hiến máu, người hiến máu cũng sẽ được kiểm tra cơ bản về sức khỏe của mình.

Hàng trăm đoàn viên, thanh niên, người lao động Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tham gia.

Theo các nghiên cứu gần đây, lượng sắc ứ đọng trong người cao sẽ dẫn đến dễ mắc các bệnh ung thư và bệnh tim. Hiến máu là cách sàng lọc và giảm sắt ứ đọng tốt. Mặc dù chất sắt rất quan trọng với cơ thể người, nhưng chất sắt quá cao làm tăng nhanh quá trình oxy đây là thủ phạm chính gây lão hóa nhanh cũng như hồi máu cơ tim và đột quỵ. Nó cũng chính là tác nhân chính dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư ngày càng cao. Một nghiên cứu từ đại học Florida của Mỹ đã chỉ ra rằng, những người thường xuyên hiến máu giảm 88% các cơn đau tim trong cuộc đời của họ.

Ngay sau khi hiến máu, các cơ quan sinh máu sẽ được kích thích và quá trình sinh tạo máu sẽ hoạt động với tốc độ gấp 8 – 10 lần so với bình thường. Hoạt động này của nhằm nhanh chóng lấy lại sự cân bằng của cơ thể. Sau khi hiến máu khoảng 3-4 tuần, các thành phần trong máu phục hồi lại gần như bình thường.

Nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu hàng chục lần được tuyên dương tại Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam sáng 21/11.

Nhiều người sợ rằng hiến máu sẽ khiến cơ thể yếu đi, điều này là không đúng. Hiến máu theo hướng dẫn của bác sĩ sẽ không có hại cho sức khỏe.

Nhiều người coi việc được hiến máu là đáng tự hào bởi bản thân họ giúp được những người bệnh đang đau ốm, thậm chí là nguy kịch có được sự sống. Nghĩa cử cao đẹp ấy cần được lan tỏa khắp mọi nơi, góp phần giúp cho cuộc sống tươi đẹp tràn đầy tình yêu thương và cũng là thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng.