Hàng nghìn du khách trải nghiệm Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025

(VTC News) -

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội trở thành tâm điểm với chuỗi hoạt động văn hóa - kinh tế - xã hội đặc sắc. Nổi bật trong số đó là Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, thu hút hàng nghìn lượt khách ngay từ những ngày đầu mở cửa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham quan Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025.

Đặc biệt, trong ngày khai mạc, Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 đã đón tiếp Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà, cùng đông đảo lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, tỉnh thành trên cả nước. Ngày 29/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cũng tới thăm không gian Triển lãm.

Sự có mặt của các lãnh đạo thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và thành phố đối với việc gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa ngàn năm, đồng thời khẳng định khát vọng sáng tạo, hội nhập quốc tế của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 không chỉ là nơi tôn vinh giá trị văn hóa, mà còn là minh chứng cho sự hòa quyện hài hòa giữa truyền thống và đổi mới. Đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô bản lĩnh, văn minh, hiện đại và sáng tạo tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cũng tới thăm không gian Triển lãm.

Với chủ đề “Truyền thống và sáng tạo”, Không gian được sắp đặt như một dòng chảy xuyên suốt từ lịch sử đến hiện tại và tương lai, đưa công chúng đi qua những lát cắt đa dạng của văn hóa, nghề truyền thống và công nghệ hiện đại. Sáu khu vực chính đã mang đến cho khách tham quan trải nghiệm phong phú và sống động, cụ thể:

Không gian Thủ công mỹ nghệ - “Nét son Hà Nội”: Khu trưng bày tái hiện tinh hoa nghề thủ công của Thủ đô: gốm sứ, sơn mài, khảm trai, mây tre đan... Mỗi sản phẩm vừa là tác phẩm nghệ thuật vừa là câu chuyện về bàn tay, khối óc và tình yêu nghề của người thợ. Các biểu tượng văn hóa như Chùa Một Cột, Khuê Văn Các được tái hiện khéo léo, gợi nhắc chiều sâu văn hiến của đất Thăng Long.

Không gian Làng nghề - “Tinh hoa phố nghề”: Hơn 1.000 làng nghề truyền thống của Hà Nội được tôn vinh qua những màn trình diễn sống động. Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng mà còn tận mắt chứng kiến nghệ nhân chế tác, nghe họ kể câu chuyện về nghề. Đây là nơi ký ức quá khứ gặp gỡ nhịp sống đương đại, làm nổi bật sức sống bền bỉ của các làng nghề Hà Nội.

Du khách tham quan triển lãm.

Không gian Công nghệ tiên phong: Một Hà Nội hiện đại được thể hiện qua các thành tựu công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, giải pháp quản lý thông minh, ứng dụng y tế, giao thông, viễn thông… Đây là hình ảnh Thủ đô tiên phong đổi mới sáng tạo, vươn lên thành trung tâm công nghệ và công nghiệp sáng tạo của cả nước, sẵn sàng hội nhập cùng thế giới.

Không gian Ẩm thực - “Món quà Hà Nội”: Ẩm thực Hà Nội được tái hiện như một “kho báu” hương vị: cốm làng Vòng, giò chả Ước Lễ, ô mai, chè sen, trà sen Bách Diệp… Du khách có thể trực tiếp thưởng thức, trải nghiệm chế biến và mang về những món quà mang hồn cốt Thủ đô. Không gian này nhanh chóng trở thành điểm check-in và trải nghiệm hấp dẫn nhất trong dịp lễ.

Không gian Trải nghiệm văn hóa - “Mạch nguồn văn hiến”: Nơi du khách được “chạm tay” vào di sản với các hoạt động viết thư pháp, nặn tò he, làm quạt, làm nón… Hình tượng Thánh Gióng cùng các biểu trưng như Nhà hát Lớn, Ô Quan Chưởng, Chợ Đồng Xuân xuất hiện, gợi nhớ niềm tự hào về một Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Không gian Sinh vật cảnh - “Làng trong phố”: Một góc quê Bắc Bộ giữa lòng đô thị với cổng làng cổ, mái đình rêu phong, sân đình trình diễn ca trù, chèo, tuồng, xẩm… Du khách như được sống trong một “Hà Nội xưa” mộc mạc nhưng tinh tế, nơi văn hóa dân gian hòa quyện cùng nghệ thuật cảnh quan bonsai và sinh vật cảnh.

Du khách trải nghiệm tại khu vực không gian làng nghề truyền thống.

Đại diện lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội cho biết, ngay từ những ngày đầu mở cửa, Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 đã đón hàng nghìn lượt khách tham quan. Đông đảo người dân Thủ đô, du khách từ các tỉnh thành và cả bạn bè quốc tế đã hòa mình trong dòng chảy văn hóa - sáng tạo độc đáo này.

Chị Nguyễn Thu Trang (du khách đến từ TP Hải Phòng) chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến nghệ nhân làm gốm, làm tò he ngay tại Triển lãm. Tôi thấy rõ sự tài hoa của người thợ và thêm yêu nét đẹp truyền thống của Hà Nội”.

Ông Michael Brown, một du khách người Anh, hào hứng nói: “Tôi thực sự ấn tượng với cách Hà Nội kết hợp giữa di sản truyền thống và công nghệ hiện đại. Đây là trải nghiệm độc đáo, khác biệt so với nhiều thành phố mà tôi từng ghé thăm”.

Không chỉ đơn thuần là một triển lãm, Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 đã trở thành cầu nối giữa di sản và sáng tạo, giữa quá khứ và tương lai, khẳng định vị thế của Hà Nội - trung tâm văn hóa sáng tạo của cả nước. Sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô bản lĩnh, hiện đại và giàu bản sắc, đúng với định hướng đưa Hà Nội trở thành Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Trong suốt thời gian mở cửa (28/8 - 5/9/2025), Không gian Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025 dự kiến sẽ đón hàng vạn lượt khách, trở thành điểm hẹn văn hóa - sáng tạo không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.