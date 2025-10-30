Hàng không và đường sắt vận chuyển hàng miễn phí hỗ trợ vùng mưa lũ miền Trung

(VTC News) -

Với mong muốn làm cầu nối sẻ chia khó khăn với người dân chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam sẽ tiếp nhận và vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức và doanh nghiệp trên các chuyến bay do Vietnam Airlines Group khai thác (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) tới các sân bay Huế, Đà Nẵng và Chu Lai.

Từ ngày 30/10, hàng hóa hỗ trợ sẽ được miễn toàn bộ cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các khoản phí liên quan, đồng thời được ưu tiên xếp tải trên các chuyến bay của Vietnam Airlines Group từ các sân bay trên cả nước đến các điểm miền Trung gồm Huế, Đà Nẵng, Chu Lai.

Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ vùng mưa lũ miền Trung.

Chương trình này áp dụng đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các địa phương, các đơn vị trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội, quỹ từ thiện (được cơ quan Nhà nước cấp phép hoạt động) và doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ hoặc giới thiệu.

Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu vận chuyển hàng hỗ trợ có thể liên hệ thông qua các đơn vị nêu trên để được hỗ trợ miễn cước vận chuyển.

Vietnam Airlines cho biết, để đăng ký và đặt giữ chỗ vận chuyển hàng hỗ trợ, các nhà hảo tâm cần liên hệ: Nguyễn Thị Liên Hoa - Ban Kế hoạch và Tiếp thị Hàng hóa, Vietnam Airlines; SĐT: 0395216659; email: hoantl@vietnamairlines.com.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cũng cho biết, để tấm lòng của đồng bào cả nước đến được với người dân vùng lũ một cách an toàn, kịp thời và trọn vẹn, VNR tiếp tục triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đường sắt hỗ trợ vận chuyển hàng hoá cứu trợ miền Trung miễn phí.

Để đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện đúng hướng, an toàn và hiệu quả nhất, VNR kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm gửi hàng hóa cứu trợ thông qua các cơ quan chức năng nói trên, hạn chế di chuyển hàng hóa bằng ô tô tải đường dài trong bối cảnh thời tiết tại khu vực miền Trung vẫn diễn biến thất thường, mưa lớn kéo dài và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nhiều nơi. Việc tự tổ chức vận chuyển có thể gây mất an toàn và cản trở công tác cứu hộ, cứu nạn.

Công tác tiếp nhận và xếp dỡ hàng hóa cứu trợ được tổ chức tại các ga đầu mối đủ điều kiện trên mạng lưới đường sắt quốc gia như: Sài Gòn, Sóng Thần, Nha Trang, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Giáp Bát, Hà Nội, Hải Phòng… Hàng cứu trợ sẽ được vận chuyển đến ga Huế và ga Đà Nẵng để tiếp tục phân phối.