Hàng không dự kiến đón 2,4 triệu khách cao điểm 30/4-1/5

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự báo sản lượng khai thác từ ngày 29/4 - 04/5 đạt 2,4 triệu khách, trung bình 400 nghìn hành khách/ngày (tăng 25% so với ngày bình thường tháng 3/2024, tăng 35% so với cùng kỳ 2024).

Về sản lượng khai thác tại các cảng hàng không chi nhánh của ACV từ ngày 29/4 đến ngày 4/5/2025, trên toàn mạng cảng hàng không, sân bay dự kiến có khoảng 13.440 lượt cất hạ cánh (CHC), với trung bình 2.240 lượt CHC/ngày (tăng 15% so với bình quân ngày bình thường tháng 3/2024, tăng 21% so với cùng kỳ 2024).

Sản lượng hành khách dự kiến đạt 2,4 triệu khách, trung bình 400 nghìn hành khách/ngày (tăng 25% so với ngày bình thường tháng 3/2024, tăng 35% so với cùng kỳ 2024). Ngày cao điểm nhất dự kiến là ngày 29/4 với 2.400 lượt CHC và 420 nghìn hành khách.

Hành khách làm thủ tục tại Nhà ga T3 -Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Cục Hàng không).

Trong đó, sản lượng nội địa trên toàn mạng cảng của ACV dự kiến khoảng 8.472 lượt CHC, với trung bình 1.412 lượt CHC/ngày (tăng 23% so với bình quân ngày bình thường tháng 3/2024, tăng 21% so với cùng kỳ 2024); sản lượng hành khách dự kiến đạt 1 triệu 620 nghìn hành khách, trung bình 270 nghìn khách/ngày (tăng 35% so với ngày bình thường tháng 3/2024, tăng 40% so với cùng kỳ 2024). Ngày cao điểm nhất dự kiến là ngày 29/4 với 1.580 lượt CHC và 290 nghìn hành khách.

Sản lượng quốc tế dự kiến 5.000 lượt CHC, trung bình 830 lượt CHC/ngày (tăng 4,3% so với bình quân ngày bình thường tháng 3/2024, tăng 20% so với cùng kỳ 2024). Sản lượng hành khách dự kiến đạt 792 nghìn hành khách, trung bình 132 nghìn khách/ngày (tăng 21% so với cùng kỳ 2024). Sản lượng khai thác quốc tế chủ yếu tập trung các cảng: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.

Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, sản lượng CHC nội địa ngày cao điểm nhất dự kiến có 520 lượt CHC (tăng 35% so với cùng kỳ 2024), 95.000 hành khách (tăng 35% so với cùng kỳ 2024).

Đáng chú ý là Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ tăng slot lên 46 chuyến/giờ khung giờ từ 6 -23 giờ, 36 chuyến/giờ khung giờ từ 0 - 5 giờ trong dịp cao điểm này.

Tại Cảng HKQT Nội Bài, sản lượng CHC nội địa ngày cao điểm nhất dự kiến là 370 lượt CHC (tăng 40% so với cùng kỳ 2024), 68.000 hành khách (tăng 40-45% so với cùng kỳ 2024).

Các cảng hàng không có sản lượng tăng cao dự kiến trong dịp cao điểm Lễ 30/4-1/5 là: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh, Phú Bài, Phù Cát, Liên Khương, Côn Đảo.

Theo lịch bay của các hãng hàng không, tại Cảng HKQT Nội Bài, Tân Sơn Nhất, do tình trạng thiếu máy bay nên các hãng hàng không (chủ yếu là Vietnam Airlines, VietJet Air) tăng cường các chuyến bay khung giờ đêm từ 23 giờ đến 5 giờ sáng đến các cảng hàng không địa phương khoảng 20% so với ngày thường.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, giai đoạn cao điểm phục vụ của ngành hàng không sẽ kéo dài từ ngày 29/4/2025 đến ngày 04/5/2025.

Dịp cao điểm của Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài từ ngày 30/4/2025 đến ngày 04/05/2025 nên dự kiến sản lượng hành khách và các chuyến bay tại các cảng hàng không, sân bay tăng cao.

Các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khai thác 7.536 chuyến bay nội địa, trung bình 685 chuyến/ngày, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng lượng ghế cung ứng đạt khoảng 1,5 triệu, tăng lần lượt 20% và 22%. Riêng các đường bay đi và đến TP.HCM chiếm phần lớn lưu lượng, với 5.083 chuyến bay (trung bình 462 chuyến/ngày), cung ứng hơn 1 triệu ghế.

Tuyến bay trục Hà Nội - TP.HCM tiếp tục là tâm điểm, với 1.261 chuyến bay được lên kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lượng ghế cung ứng trên trục bay này đạt 305.000 chỗ, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách

Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không tăng chuyến bay, bố trí giờ bay đêm phục vụ hành khách trong các ngày cao điểm, hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành hàng không về việc tăng cường tần suất chuyến bay phục vụ hành khách dịp cao điểm Lễ 30/4-1/5 trên cơ sở nguồn lực của các cảng hàng không và kế hoạch khai thác của các hãng hàng không để có biện pháp cụ thể. Đồng thời các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, xử lý, giải đáp các khiếu nại, kiến nghị của hành khách, không để xảy ra “điểm nóng”, bức xúc của hành khách tại khu vực cảng hàng không.

Cục HKVN cũng có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không về tăng cường chủ động kiểm tra, rà soát các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn thông tin, ảnh hưởng hoạt động hàng không dân dụng dịp Lễ 30/4-1/5/2025.

Theo Cục hàng không, trong thời gian gần đây, tình hình an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng có những diễn biến khó lường. Hoạt động tấn công trên không gian mạng ở Việt Nam ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Theo đó, để bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn bộ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không và cơ sở dữ liệu quan trọng liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng

Các đơn vị cần kiểm tra, theo dõi, kịp thời phát hiện, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, loại bỏ mã độc và thiết bị phần cứng độc hại; áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý chặt chẽ nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hành vi gây mất an toàn, an ninh mạng.

Ngoài ra, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Công an các tỉnh, thành phố có cảng hàng không sân bay trong công tác nắm tình hình liên quan đến mất an ninh mạng; hoàn thiện các phương án bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không; chủ động phối hợp xử lý các tình huống tấn công mạng, bảo đảm không để xảy ra bị động, bất ngờ, đặc biệt là với các chuyến bay và hoạt động khai thác tại các cảng hàng không. Đồng thời bố trí cán bộ chuyên trách trực an ninh mạng 24/7 trong suốt thời gian nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.