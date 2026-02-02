Handico - Sunshine Group - Thái Nam Land khởi công KĐT Bắc Thăng Long Urban City

(VTC News) -

Buổi lễ vinh dự được đón tiếp đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội.

Về phía liên danh Nhà đầu tư có ông Phạm Tiến Đức, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico); ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine; ông Lê Thái Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thái Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Cùng ngày, UBND Hà Nội cũng tiến hành khởi công dự án Khu đô thị đa mục tiêu xã Thư Lâm, xã Đông Anh. Đây là hai dự án đặc biệt được triển khai để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Dự án chiến lược trong Đề án khu đô thị đa mục tiêu, góp phần tái thiết không gian Thủ đô

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, thành phố đặt ra yêu cầu rất lớn về giải phóng mặt bằng, di chuyển dân cư, kéo theo nhu cầu cấp thiết về quỹ nhà ở tái định cư có hạ tầng đồng bộ, bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống và tạo sự đồng thuận xã hội.

Từ yêu cầu đó, Hà Nội đã thông qua Đề án khu đô thị đa mục tiêu và lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực và uy tín để triển khai Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 699,35 ha, dân số dự kiến khoảng 240.000 người; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh có quy mô khoảng 696 ha, dân số dự kiến 200.000 người.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại sự kiện.

Đây là các dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững; đồng thời góp phần hình thành quỹ nhà ở, thúc đẩy triển khai hạ tầng trọng điểm và thể hiện quyết tâm chính trị của Hà Nội trong việc cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô và tinh thần chỉ đạo: “Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Bắc Thăng Long Urban City - Đô thị kiểu mẫu

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô khoảng 699,35 ha, tọa lạc tại các xã Phúc Thịnh – Thiên Lộc – Mê Linh, giữa Vành đai 3 (kết nối cầu Thăng Long) và Vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), đồng thời thuộc vùng ảnh hưởng trực tiếp của Vành đai 4 – trục động lực quốc gia. Từ dự án chỉ mất khoảng 10–15 phút tới Hồ Tây, 20 phút tới Hồ Gươm và 15 phút tới sân bay Nội Bài.

Với quy mô đủ lớn để đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 240.000 người dân, Bắc Thăng Long Urban City được quy hoạch theo mô hình “thành phố trong thành phố”, tạo điều kiện triển khai một cấu trúc đô thị đồng bộ, bài bản và dài hạn, khắc phục tình trạng phát triển manh mún vốn là rào cản khiến nhiều khu đô thị trước đây chưa phát huy được hiệu quả tổng thể.

Đặc biệt, tổng tỷ lệ đất dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông chiếm khoảng 50%, đưa chỉ tiêu cây xanh bình quân đạt khoảng 8m²/người, tương đương tiêu chuẩn của đảo quốc Singapore và sánh ngang cùng chuẩn mực những đô thị hàng đầu châu Á.

Hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, bao gồm hệ thống giáo dục liên cấp và làng đại học quốc tế, bệnh viện quốc tế tiêu chuẩn cao, các trung tâm R&D phục vụ đổi mới sáng tạo, trung tâm thương mại tài chính, tổ hợp thể thao đa năng, công viên trung tâm, trung tâm phát triển làng nghề, chợ nổi….và các khu chức năng tạo sinh kế, bảo đảm chất lượng sống toàn diện cho cộng đồng cư dân trong một đô thị phát triển bền vững.

Khi hoàn thành, Bắc Thăng Long Urban City được kỳ vọng trở thành khu đô thị kiểu mẫu, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, giảm tải khu vực trung tâm, bình ổn thị trường nhà ở và hình thành một cực tăng trưởng mới, lan tỏa động lực phát triển bền vững cho Thủ đô Hà Nội trong dài hạn.

Liên danh nhà đầu tư có tâm huyết, năng lực và kinh nghiệm

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được triển khai bởi Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Tập đoàn Sunshine và Công ty CP Thái Nam Land – những đơn vị có uy tín, năng lực triển khai và nền tảng tài chính vững mạnh trong lĩnh vực phát triển nhà ở và đô thị.

Trong đó, Handico là doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô với hơn 27 năm kinh nghiệm, đã triển khai trên 300 dự án đô thị, nhà ở và hạ tầng xã hội. Sunshine Group là tập đoàn kinh tế đa ngành với hai trụ cột chiến lược Bất động sản và Công nghệ, thuộc nhóm doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bất động sản Việt Nam với quy mô tổng tài sản gần 120.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 20.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế năm 2025 vượt 11.200 tỷ đồng. Thái Nam Land là đơn vị có kinh nghiệm triển khai và vận hành nhiều dự án bất động sản lớn, trong đó có các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Liên danh cam kết tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức triển khai dự án một cách đồng bộ, tuân thủ pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư lâu dài, hướng tới xây dựng Bắc Thăng Long Urban City trở thành công trình đô thị tiêu biểu của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.