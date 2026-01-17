Hai xe máy tông nhau lúc rạng sáng ở Huế, 3 người bị thương

(VTC News) -

Theo lực lượng chức năng TP Huế, vụ tai nạn xảy ra khoảng 1h45 ngày 17/1 tại nút giao ngã 6 đường (Hùng Vương, phường Thuận Hóa, TP Huế).

Thời điểm trên, anh Trương Hữu P. (SN 2006, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) lái xe máy BKS 92AA-191.65 chở chị Nguyễn Thị Ái V. (SN 2006, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chạy hướng về ngã 6 đường Hùng Vương.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe máy (trong đó có xe máy kẹp 3) làm 3 người bị thương. (Ảnh: MXH)

Khi đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 75F3-3172 do Trương Văn D. (SN 2010, xã Mỹ Thượng) cầm lái chở 2 người bạn ngồi sau là Lê Văn H. (SN 2010, trú Mỹ Thượng) và Nguyễn Hữu L. (SN 2010, trú xã Mỹ Thượng, cùng TP Huế) chạy trên đường Hùng Vương hướng về ngã 6 Hùng Vương, gây tai nạn.

Vụ va chạm khiến anh D.; chị V. và anh P. bị thương, cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sáng nay 17/1, tại địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan xe khách trên Quốc lộ 6 khiến 4 người thương vong.

Cụ thể khoảng 4h15 ngày 17/1, ô tô khách loại 36 chỗ biển số 26F-008.XX do anh N.V.H. (sinh năm 1983, trú tại Sơn La) cầm lái trên Quốc lộ 6 hướng Hà Nội – Sơn La.

Khi tới Km 225+150 thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, chiếc xe tự lao xuống cống thoát nước bên phải đường, lật ngang. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, 2 lái xe, 2 phụ xe).

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại hiện trường, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu, Sơn La. Ô tô khách hư hỏng.

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với lái xe, không phát hiện cồn và ma túy. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết qua khu vực có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt.

Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, hôm 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 3h40 ngày 14/1 tại Km 334+300 đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) chiều Nghệ An đi Hà Nội, đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô.

Vào thời điểm trên, ô tô khách BKS 38C-229.xx do Phan Văn Tr. (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông hướng Nghệ An - Hà Nội đã đâm va vào đuôi xe đầu kéo BKS 35A-463.xx kéo theo rơ-moóc BKS 35RM-005.xx đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx đi phía sau đã không phanh kịp và đâm va trực diện vào đuôi rơ-moóc (không va chạm với xe 16 chỗ).

Vụ tai nạn liên hoàn làm 4 người chết, 5 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Công an xã Đồng Tiến, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra, xác định rõ.

Kết quả bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế Phan Văn Tr. điều khiển xe khách không chú ý quan sát nên đâm va vào đuôi xe đầu kéo.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn, bản thân tài xế Tr. cũng bị thương tích, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn.