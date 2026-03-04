Hai xe máy đấu đầu, 4 thanh thiếu niên thiệt mạng

Khoảng 22h10 ngày 3/3, tại Km33+500 Quốc lộ 4B thuộc địa phận thôn 8+10, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe máy BKS 19D1-069.xx (đi hướng Lộc Bình - Lợi Bác) với xe máy BKS 12LA-067.xx (đi theo chiều ngược lại).

Trên hai phương tiện có 4 người, gồm: Bế Văn H. (sinh năm 2009, trú tại thôn Già Nàng, xã Lợi Bác, tỉnh Lạng Sơn), Lục Duy A. (sinh năm 2011, trú tại thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác), Hoàng Văn T. (sinh năm 2006, trú tại thôn Phai Vài, xã Lợi Bác) và Chu Văn H. (sinh năm 2008, trú tại thôn Già Nàng, xã Lợi Bác). Vụ tai nạn khiến cả 4 thanh thiếu niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe máy khiến 4 người tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường tổ chức cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 5 khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh và Ban An toàn giao thông xã Na Dương tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tuyến đường 4B vừa được tỉnh Lạng Sơn mở rộng, nâng cấp. Trên đoạn đường này, có không ít trường hợp thanh thiếu niên lái xe lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện giao thông cần đi đúng phần đường, làn đường, chiều đường; Không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, kể cả người ngồi sau. Khi đi ban đêm phải bật đèn đầy đủ, giảm tốc độ, quan sát cẩn thận, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ nhiều khúc cua, dốc và tầm nhìn hạn chế.

Đối với các bậc phụ huynh, không giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi hoặc chưa có giấy phép lái xe. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng phương tiện của con em mình, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi đi theo nhóm. Thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành luật giao thông, không chạy xe tốc độ cao, không tụ tập đua xe, không chở quá số người quy định... Đồng thời quan tâm, theo dõi và kịp thời ngăn chặn những hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông.