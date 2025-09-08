Hải quan Việt Nam đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(VTC News) -

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, từ đơn vị tiền thân là Sở Thuế quan và Thuế gián thu theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1945, đến nay, Hải quan Việt Nam đã trở thành lực lượng tiên phong trong cải cách, hiện đại hóa.

Từ Hải quan thủ công, ngành đã chuyển sang mô hình điện tử, triển khai Một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN và từng bước tiến tới Hải quan số, Hải quan thông minh.

Cùng với đó, hơn 99% thủ tục hải quan hiện nay được xử lý trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình đạt hơn 62%, tạo thuận lợi cho hàng triệu doanh nghiệp, góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy thương mại quốc tế.

Ngoài vai trò "gác cửa" nền kinh tế, Hải quan Việt Nam cũng giữ vị trí chủ lực trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và đặc biệt là đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Hàng loạt chuyên án lớn đã được triệt phá, nhiều đối tượng và tang vật bị bắt giữ, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và xã hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục Hải quan.

Song song, lực lượng Hải quan còn chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, tham gia nhiều hiệp định và dự án quan trọng, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương những cống hiến, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động toàn ngành Hải quan.

Đồng thời, người đứng đầu ngành tài chính đề nghị ngành hải quan tập trung, đoàn kết, quyết tâm phát huy mọi nguồn lực và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện có chất lượng các định hướng phát triển sau:

Một là, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện pháp luật về hải quan đảm bảo phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật hải quan; coi đây là bước là đột phá và động lực phát triển.

Hai là, khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu xử lý tự động tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan, thực hiện thủ tục hải quan mọi lúc - mọi nơi - trên mọi phương tiện.

Ba là, cần bám sát và đánh giá kịp thời, toàn diện tình hình kinh tế trong nước, khu vực và thế giới để chủ động dự báo, kịp thời tham mưu Bộ và chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm hoàn thành các chỉ tiêu thu NSNN, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của đất nước.

Bốn là, tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu, giúp việc Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899). Thúc đẩy cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục và triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo thuận lợi cho thương mại và thúc đẩy giao lưu hàng hóa qua biên giới. Tiếp tục chủ động, tăng cường triển khai các kế hoạch, biện pháp giám sát, kiểm soát hải quan nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa và đấu tranh có hiệu quả, triệt phá tận gốc tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng giả, ma túy qua biên giới theo đúng tinh thần chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư và Chính phủ.

Năm là, tăng cường xây dựng lực lượng hải quan tinh nhuệ, hiện đại, có tư duy sáng tạo và đổi mới, chuyên môn nghiệp vụ sắc bén, nghiêm túc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ, liêm chính hải quan; phát triển bộ máy tổ chức của Hải quan Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.

Thừa uỷ quyền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân của Hải quan Việt Nam

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cũng khẳng định, 80 năm qua là hành trình đầy gian khó và thử thách, song cũng là chặng đường ghi dấu những đóng góp bền bỉ của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan. Chính sự kiên định, đoàn kết và đổi mới đã giúp Hải quan Việt Nam hoàn thành sứ mệnh "Bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia", đồng thời khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý và bảo vệ biên giới kinh tế.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Hải quan Việt Nam đã chuyển mình từ một lực lượng thu thuế và chống buôn lậu sơ khai thành một cơ quan quản lý nhà nước hiện đại, hội nhập sâu rộng. Ngành không chỉ góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát mà còn thúc đẩy thương mại quốc tế, bảo vệ an ninh quốc gia.

“Những cống hiến ấy được ghi nhận qua hàng loạt phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cùng nhiều danh hiệu thi đua. Đặc biệt, Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng khen của Thủ tướng lần này là minh chứng mới cho bản lĩnh và trí tuệ của toàn ngành”, ông Thọ nhấn mạnh.