Hải quan Tân Thanh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, thu ngân sách gần 4.000 tỷ đồng

Từ đầu năm 2025 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh diễn ra sôi động, hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản như sầu riêng, mít, xoài, thanh long,... hàng hóa nhập khẩu ngoài hàng nông sản như cà rốt, dưa vàng, gừng, hành củ, hành tây,... hàng hóa nhập khẩu như ô tô đầu kéo, ô tô tải, máy móc thiết bị, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng....

Các cửa khẩu phụ gồm Na Hình, Nà Nưa, Bình Nghi không phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu.

Ông Nguyễn Quang Bách, Đội trưởng đội Hải quan cửa khẩu Tân Thanh.

Kết quả từ đầu năm đến nay đã có có 2.196 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, tăng 198% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 11/11/2025 đơn vị đã làm thủ tục cho 89.336 bộ tờ khai với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 2.157,9 triệu USD, tăng 96% so với cùng kỳ.

Tổng số thu nộp ngân sách Nhà nước là 3.886,3 tỷ đồng, tăng 471% so với chỉ tiêu 680 tỷ đồng đạt 98% chỉ tiêu phấn đấu (chỉ tiêu phấn đấu 3.960 tỷ), tăng 496% so với cùng kỳ 2024.

Trong đó, tờ khai xuất khẩu là 32.775 tờ khai, với kim ngạch 954,6 triệu USD tăng 38,4% so với cùng kỳ 2024; tờ khai nhập khẩu là 56.561 tờ khai, kim ngạch: 1.203,2 triệu USD tăng 192,8% so với cùng kỳ.

Để đạt được điều đó, ông Nguyễn Quang Bách, Đội trưởng đội Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết, đơn vị đã tổ chức gặp mặt doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Tân Thanh nhằm giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa;

Tổ chức hội đàm với Hải quan Hữu Nghị quan Trung Quốc nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và hiệu suất thông quan, ưu tiên mọi nguồn lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu hai bên thông quan nhanh hàng hóa, đề nghị các bạn tạo điều kiện thuận lợi, thu hút thêm doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam quan cửa khẩu Pò Chài, kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để các cơ quan chức năng hai bên phối hợp giải quyết;

Tăng thời gian làm việc khi cửa khẩu xảy ra hiện tượng ùn ứ hàng hóa, đặc biệt là mặt hàng hoa quả, nông sản; thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm đã xây dựng từ đầu năm nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Hải quan cửa khẩu Tân Thanh.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết của Chi bộ Hải quan cửa khẩu Tân Thanh; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy định mới của Bộ Tài chính và Cục Hải quan về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ theo quy định mới.

Ông Nguyễn Quang Bách chia sẻ, địa bàn quản lý cửa Hải quan cửa khẩu Tân Thanh bao gồm cửa khẩu Tân Thanh và 03 cơ sở Hải quan gồm Nà Nưa, Bình Nghi, Na Hình, với tổng số 71 công chức, người lao động nhưng công tác kiểm tra, giám sát quản lý hải quan vẫn được thực hiện quản lý, giám sát chặt chẽ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện hoạt động của kho, bãi, địa điểm do đơn vị quản lý theo đúng quy định;

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu các loại hình: A12, E21, E31; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản kê thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử; vận hành thông suốt hệ thống thông quan điện tử gắn với việc thực hiện Nền tảng cửa khẩu số; đồng thời đã triển khai thực hiện đối với phần mềm Quản lý phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh.

Đơn vị đã thực hiện giám sát 177.559 lượt phương tiện xuất nhập cảnh. Số lượng hành khách xuất cảnh là: 454.616 lượt người, nhập cảnh là 454.738 lượt người.

Từ đầu năm đến nay đơn vị làm thủ tục cho 120.635 tờ khai nhập chuyển khẩu với tổng trị giá 13.806.276.444 USD, chủ yếu loại hình hàng hóa: E13, E31, A41, A12, E21, bao gồm các loại hàng linh kiện điện tử, vải dệt kim, máy trung tâm gia công, mạch in...

Đặc biệt, công tác chỉ đạo, triển khai đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đơn vị đã luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, chi cục và đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức, nhân viên, người lao động trong đơn vị nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

Triển khai xây dựng các Kế hoạch công tác năm, hàng tháng, tuần để thực hiện có hiệu quả, bên cạnh đó đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là cư dân khu vực biên giới trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia tiếp tay cho buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới;

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn nội bộ ngành như Đội kiểm soát, các mảng công tác nghiệp vụ và các đơn vị tham mưu thuộc Chi cục để phát huy sức mạnh tổng hợp, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương thường xuyên nắm bắt thông tin tình hình địa bàn, sưu tra đối tượng, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tích cực hợp tác tố giác tội phạm, không tham gia hoặc tiếp tay buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Từ đầu năm đến ngày 11/11/2025, đơn vị đã thực hiện tuần tra, kiểm soát 307 cuộc với 1158 lượt người tham gia, phát hiện, bắt giữ 341 vụ, tổng trị giá ước tính 13,1 tỷ đồng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 1.157 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác thu thập xử lý thông tin và quản lý rủi ro; Công tác kiểm tra sau thông quan; Công tác tham vấn giá; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền và các hoạt động đoàn thể quần chúng được đẩy mạnh, tăng cường.

Với phương châm “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả” Hải quan cửa khẩu Tân Thanh trong quí III đơn vị đã in 100 phiếu đánh giá phát cho doanh nghiệp, kết quả thu về 38 phiếu trong đó; 33 doanh nghiệp hài lòng; 01 phiếu Doanh nghiệp hoạt động tại cửa khẩu Tân Thanh thường xuyên, ý kiến phục vụ doanh nghiệp phục vụ chất lượng hợp lý; 04 hoàn toàn hài lòng, đề nghị tiếp tục phát huy.

Trong thời gian tới, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh tiếp tục quán triệt, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời thực hiện tuyên truyền, quán triệt và triển khai phương châm hành động của Chi cục Hải quan Khu vực VI đến toàn thể cán bộ, công chức, cộng đồng doanh nghiệp và các lực lượng chức năng trong và ngoài khu vực cửa khẩu.