Hải quân Ấn Độ hộ tống tàu dầu đầu tiên vượt eo biển Hormuz thành công

(VTC News) -

Dưới sự hộ tống của Hải quân Ấn Độ, một tàu chở dầu thô đã lần đầu tiên đi qua eo biển Hormuz an toàn kể từ khi Mỹ - Israel tấn công Iran. Con tàu mang tên Shenlong, chở khoảng 135.335 tấn dầu thô của Ả Rập Xê út xuất phát từ cảng Ras Tanura và đã cập bến Mumbai (Ấn Độ).

Tàu Shenlong thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc, được xem là tàu chở dầu nước ngoài đầu tiên hướng đến Ấn Độ vượt qua eo biển Hormuz kể từ khi tình hình an ninh tại khu vực này trở nên căng thẳng.

Theo hãng tin ANI dẫn nguồn từ Cảng vụ Mumbai, tàu chở dầu Shenlong thuộc loại Suezmax, treo cờ Liberia và do một thuyền trưởng người Ấn Độ điều khiển, đã đến Mumbai vào ngày 12/3.

Tàu Shenlong vượt eo biển Hormuz an toàn.

Theo Time of India, tàu Shenlong được Iran cho phép đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược nơi lưu lượng tàu thuyền đã giảm mạnh sau khi xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát. Theo các nguồn tin, Tehran đã quyết định cho phép các tàu mang cờ Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz an toàn.

Tàu Shenlong rời Ras Tanura từ ngày 1/3 và hoàn thành hành trình đến Mumbai sau khi được cấp phép đi qua tuyến hàng hải này.

Những ngày gần đây, Iran đã siết chặt kiểm soát hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Tư lệnh Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Alireza Tangsiri cho biết mọi tàu thuyền muốn đi qua khu vực này đều phải được Tehran cho phép.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông cho biết có 2 con tàu đã phớt lờ cảnh báo của Iran và bị lực lượng nước này nhắm làm mục tiêu hôm 12/3.

“Các tàu có thực sự được đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz hay không? Hãy hỏi thủy thủ đoàn của hai tàu Express Rome và Mayuree Naree. Hôm nay, vì tin vào những lời hứa suông, họ đã phớt lờ cảnh báo và cố vượt qua eo biển, nên đã bị bắt giữ. Bất kỳ tàu nào muốn đi qua khu vực này đều phải được Iran cho phép”, tướng Iran nói.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết Tehran đã tăng cường các biện pháp kiểm soát tại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố các tàu không phục vụ lợi ích của Mỹ hoặc Israel vẫn có thể được phép đi lại an toàn.

Tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan chìm trong khói đen tại eo biển Hormuz. (Nguồn: Reuters)

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải hàng hải quan trọng nhất thế giới. Mỗi ngày có hơn 20 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua tuyến đường hẹp giữa Iran và Oman, tương đương khoảng 20% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu và gần 25% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển.

Trong khi đó, Bộ Cảng, Vận tải và Đường thủy Ấn Độ cho biết hiện có 28 tàu treo cờ Ấn Độ đang hoạt động tại khu vực Vịnh Ba Tư. Trong số này, 24 tàu với 677 thuyền viên người Ấn Độ đang ở phía tây eo biển Hormuz, còn bốn tàu với 101 thuyền viên đang ở phía đông eo biển.

Bộ này cho biết đã thiết lập phòng điều phối hoạt động 24/7 từ ngày 28/2 để theo dõi tình hình và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Chính phủ Ấn Độ cũng phối hợp với các đại sứ quán, công ty quản lý tàu và doanh nghiệp tuyển dụng nhằm bảo đảm an toàn cho công dân nước này đang làm việc trên các tàu trong khu vực.

Mới đây, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, đã gửi đi thông điệp đầu tiên, kêu gọi đoàn kết dân tộc, đồng thời cảnh báo eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của khu vực - sẽ tiếp tục bị đóng cửa như một “công cụ gây sức ép”.