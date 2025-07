Chiều 22/7, đoạn đường Đặng Kinh (phường Nam Hải) cũng bị ngập sâu do ảnh hưởng của triều cường. Đây là đoạn đường quan trọng nối nút giao với đường Đình Vũ và kết thúc tại nút giao với vành đai 2. Do nằm trong khu vực có mật độ giao thông cao, đặc biệt khi ngập do triều cường. Vì vậy, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt để điều tiết, tránh xảy ra tình trạng ách tắc.