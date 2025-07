Hải Phòng thành lập 4 Đảng bộ chủ chốt sau hợp nhất

(VTC News) -

Tại Hội nghị công bố Quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ cán bộ khối Đảng diễn ra chiều nay (2/7), Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng trao quyết định thành lập 4 đảng bộ, gồm: Đảng bộ Quân sự Thành phố, Đảng bộ Các cơ quan đảng Thành phố, Đảng bộ UBND Thành phố và Đảng bộ Công an Thành phố Hải Phòng.

Đảng bộ Quân sự TP Hải Phòng do ông Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố là Bí thư Đảng uỷ.

Đảng bộ Quân sự TP Hải Phòng thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Quân sự TP Hải Phòng và Đảng bộ Quân sự tỉnh Hải Dương gồm 2.308 đảng viên và 11 tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ Các cơ quan đảng TP Hải Phòng thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Các cơ quan đảng TP Hải Phòng và Đảng bộ Các cơ quan đảng tỉnh Hải Dương gồm 2.339 đảng viên và 12 tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ UBND TP Hải Phòng thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Đảng bộ UBND TP Hải Phòng và Đảng bộ UBND tỉnh Hải Dương gồm 19.522 đảng viên và 53 tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ Công an TP Hải Phòng thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Công an TP Hải Phòng và Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương gồm 5.193 đảng viên và 33 tổ chức cơ sở đảng.

Đảng bộ Công an TP Hải Phòng do ông Bùi Quang Bình, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Công an thành phố là Bí thư Đảng uỷ.

Thành uỷ công bố quyết định thành lập 6 cơ quan tham mưu, đơn vị sự nghiệp bao gồm: Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, Ban Nội chính Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ, Trường Chính trị Tô Hiệu, Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng. Các cơ quan này đều được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị của tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng.

Thành uỷ cũng trao quyết định cho các lãnh đạo mới gồm:

Ông Nguyễn Quang Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng.

Ông Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Nội chính Thành uỷ Hải Phòng.

Ông Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành uỷ Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị Tô Hiệu.