Hải Phòng: Nam công nhân bị tường đè trúng khi tháo dỡ công trình diện giải toả

(VTC News) -

Tối 15/4, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, một công nhân đã bị thương khi tháo dỡ công trình trong diện giải tỏa để thực hiện Dự án nút giao khác mức tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Máng nước - Quốc lộ 5 thuộc địa phận xã An Đồng (huyện An Dương).

Tho thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 16h cùng ngày, nạn nhân là nam công nhân sinh năm 1992. Trong lúc tháo dỡ căn hộ, nam công nhân bị một bức tường đổ sập đè lên người.

Khu vực xảy ra vụ việc. (Ảnh: Page Hải Phòng)

Ngay khi nhận thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nạn nhân cũng đã được đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan chức năng, dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Máng nước - Quốc lộ 5 có chiều dài toàn tuyến khoảng 787m với tổng diện tích đất thu hồi 24.454,9m2 của 3 tổ chức và 139 hộ dân. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông thành phố, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển của nhân dân.

Cùng ngày, tại số nhà 23 (đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cũng xảy ra tai nạn sập tường khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Theo lãnh đạo Công an TP Huế, nơi xảy ra vụ sập tường vốn được dựng ki ốt để mở quán cắt tóc nhưng sau đó không được sử dụng nữa. Hôm nay, 3 người trong ngôi nhà kể trên thuê thêm một người đàn ông làm nghề xe ôm để tháo dỡ ki ốt, mở rộng không gian.

Tuy nhiên, trong lúc làm việc, bức tường đổ sập và đè lên cả 4 người.

Còn tại Hà Nội, khoảng 10h ngày 15/4, một nhóm công nhân trèo lên mái kính một công trình cao 7 tầng trong ngõ Tức Mạc (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm) để sửa chữa thì phần kính bị vỡ khiến nhóm công nhân rơi xuống. Vụ việc khiến 2 người chết, 2 người bị thương.