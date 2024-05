Hải Phòng mưa xối xả từ sáng tới chiều, nước tràn vào nhà, ngập lút bánh xe

Dự báo ngày và đêm 6/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 90mm. Từ 7-9/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Trong đó, vùng núi Bắc Bộ từ đêm 7-8/5 khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.