Hải Phòng có một người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 26/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận TP Hải Phòng tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố và kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của thành phố.

Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 12 tại Hải Phòng.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, Hải Phòng được ấn định 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; số đại biểu Quốc hội được bầu là 19; trong đó có 5 đơn vị bầu 3 đại biểu và 2 đơn vị bầu 2 đại biểu Quốc hội.

Thành phố ấn định và công bố 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND; số đại biểu HĐND được bầu là 85; có 13 đơn vị bầu 5 đại biểu, 5 đơn vị bầu 4 đại biểu.

Đặc biệt, đến hết ngày 25/12, Ủy ban Bầu cử thành phố tiếp nhận một hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đối với đại biểu HĐND cấp xã, Ủy ban Bầu cử 113 xã, phường, đặc khu đã ấn định và công bố 716 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được ấn định, công bố.

Ông Đỗ Huy Chính - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử TP Hải Phòng thông tin tại buổi họp.

Về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thành phố được tiếp nhận tại Sở Nội vụ thành phố – cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử.

Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ 15/12/2025 - 1/2/2026. Ngày 31/1 và 1/2/2026, Ủy ban Bầu cử thành phố cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử. Thành phần hồ sơ theo quy định tại Nghị quyết số 40 ngày 29/9/2025 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Điểm mới trong kỳ bầu cử này là người ứng cử sẽ khai thông tin trực tuyến trên website của Hội đồng Bầu cử quốc gia: https://hoidongbaucu.quochoi.vn/.

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, đến nay, 100% các xã, phường, đặc khu đã bố trí việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã theo quy định.

Một điểm mới trong kỳ bầu cử này là lập danh sách cử tri của UBND cấp xã, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (C06) - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cử tri; hướng dẫn quy định, quy trình liên quan đến lập danh sách cử tri, in thẻ phục vụ cử tri phục vụ công tác bầu cử tới UBND và lực lượng Công an xã, phường, đặc khu.

Từ 26/12, hệ thống phần mềm sẽ vận hành chính thức. Công an cấp xã, UBND cấp xã sẽ thực hiện các trình tự rà soát, lập danh sách cử tri theo luật định.