Hai mẹ con chết thảm dưới bánh xe tải ben sau va chạm giao thông ở Hải Phòng

Chiều 13/9, thông tin từ lực lượng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT khiến 3 mẹ con thương vong.

Hiện trường vụ TNGT khiến 2 mẹ con nạn nhân tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h50” ngày 13/9, tại km 25+700 quốc lộ 10, xe ô tô tải ben BKS 15G -001.33 do tài xế Nguyễn Văn Thường (SN 1969 ở xã Việt Khê, TP Hải Phòng) cầm lái đi theo hướng Thái Bình - Quảng Ninh.

Đến địa điểm trên, xe tải ben va chạm với xe máy BKS 16R1-7551 do chị Ng.Th. T. (SN 1989, ở phường Hồng An, TP Hải Phòng) cầm lái chở phía sau là cháu Ng. B.A. và cháu Ph.Th.C. (con chị T.), chưa xác định được hướng đi của xe máy.

Vụ va chạm khiến chị T. và cháu C. tử vong tại chỗ, cháu A. bị thương. Hai phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Chiếc xe máy của nạn nhân bị tông cuốn vào gầm xe tải.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, phối hợp với các cơ quan chức năng ghi nhận hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.