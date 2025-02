Hái lộc đầu năm tại Vinhomes Grand Park, khách nhận lì xì lên tới 18 triệu đồng

(VTC News) -

Ưu đãi kép cho khách mua nhà đầu năm

Theo quan niệm của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, đầu năm là thời điểm khởi đầu cho mọi công việc như kinh doanh, buôn bán, khởi nghiệp… do đó, các nhà phát triển bất động sản thường nhân dịp sau Tết Nguyên đán tung hàng loạt ưu đãi và chính sách hỗ trợ cực tốt cho người mua nhà.

Khách hàng có cơ hội nhận lì xì “nhất lộc nhất phát” trị giá từ 16-18 triệu đồng khi mua nhà tại Vinhomes Grand Park.

Tại thị trường phía Nam, Vinhomes vừa tung ra chính sách ưu đãi hấp dẫn mang tên “Hái lộc đầu năm - Nhất lộc nhất phát”, áp dụng cho hầu hết quỹ căn và phân khu tại đại đô thị Vinhomes Grand Park. Theo đó, khách hàng đặt cọc mua nhà từ nay đến hết 27/2, khi ghé thăm Văn phòng bán hàng Vinhomes Grand Park (tầng 3, Vincom Mega Mall Thảo Điền, TP.HCM) sẽ nhận đặc quyền bốc bao lì xì với cơ hội trúng voucher trị giá từ 16-18 triệu đồng.

“Với khoản tích cóp và thưởng Tết cuối năm vừa qua của 2 vợ chồng, chúng tôi quyết định năm nay phải đổi nhà. Tranh thủ ưu đãi kép của Vinhomes, tôi vừa xuống tiền chốt cọc một căn tại phân khu The Beverly Solari”, anh Minh Nhựt (46 tuổi, TP.HCM) chia sẻ.

Cũng theo anh Nhựt, bên cạnh “Hái lộc đầu năm”, chính sách áp dụng cho The Beverly Solari còn có gia hạn thêm gói quà “Tân gia đón Tết” đến hết ngày 27/2, tương đương ưu đãi 3% giá bán. Cùng với đó là các ưu đãi khác như hỗ trợ nội thất lên tới 200 triệu đồng theo tùy căn; vay đến 70% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc 18 tháng, lãi suất 0% đến năm 2026. Nhờ đó, các khách mua như anh trút được gánh nặng tài chính, mua nhà vô lo, an tâm dọn về ở sớm trong không gian sống thời thượng.

Năm bứt tốc của đại đô thị phía Đông

Chính sách đột phá áp dụng ngay từ đầu năm 2025 được xem là bước đà giúp Vinhomes Grand Park bứt tốc trên đường đua bất động sản phía Nam.

Trước đó, để chuẩn bị cho cột mốc thăng hạng mới, đại đô thị phía Đông TP.HCM đã nhanh chóng hoàn thiện và đưa vào hoạt động hàng loạt tiện ích hạng sang ngay trong nửa cuối năm 2024. Trong đó nổi bật là Quảng trường Golden Eagle phong cách Mỹ gần 1ha, sân tập golf 2 tầng 36 slots, Vincom Mega Mall Grand Park rộng gần 50.000m2, 7 sân tập Pickleball, công viên Grand Park - công viên giải trí trong lòng khu đô thị lớn nhất TP.HCM và sân chơi Ice Magic - Fantasy on Ice - sân chơi băng tuyết trong nhà đầu tiên tại TP.HCM.

Công viên Grand Park trở thành điểm hẹn vui chơi giải trí của hàng chục ngàn cư dân đại đô thị và du khách.

Cùng với đó là việc tăng tốc hoàn thiện và bàn giao nhiều phân khu, như The Beverly, The Beverly Solari’ mở bán 2 tòa căn hộ tại phân khu hạng sang cuối cùng - The Opus One. Đi cùng với mỗi đợt mở bán, bàn giao, chủ đầu tư đều mang đến hàng loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn tới khách mua, trong đó có tặng xe xanh VF 3, học bổng Vinschool, gói ưu đãi nội thất, quà tặng “Tân gia đón Tết”, “Hái lộc đầu năm”…

15km cầu cạn của tuyến Vành đai 3, đoạn đi qua TP Thủ Đức, sẽ được đưa vào khai thác vào cuối năm 2025.

Trong năm 2025, đại đô thị phía Đông hứa hẹn sẽ tiếp tục là đích đến của dòng chuyển cư và đầu tư mạnh mẽ khi nhiều công trình hạ tầng quan trọng trong khu vực đồng loạt về đích.

Trong đó, 15 km cầu cạn của tuyến Vành đai 3 xuyên tâm dự án sẽ được rút ngắn tiến độ để đưa vào khai thác ngay từ cuối năm 2025. Bốn dự án thành phần tại sân bay Long Thành đang được thi công thần tốc để kịp hoàn thành trước ngày 31/12, đưa dự án khai thác đồng bộ năm 2026. Giai đoạn 1, cửa ngõ quốc tế dự kiến đón tiếp 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trước đó, Metro số 1 đi vào hoạt động ngày 22/12/2024, kết nối khu Đông với trung tâm TP.HCM giúp thị trường bất động sản giải bài toán thanh khoản. Theo các chuyên gia, với cú hích này, giá căn hộ gần nhà ga và các khu vực lân cận có thể tăng thêm 10-15% trong năm 2025. Đặc biệt, cùng với Metro số 1, tuyến Vành đai 3, sân bay Long Thành và hàng loạt công trình giao thông đã hiện hữu có thể giúp giá trị bất động sản của Vinhomes Grand Park gia tăng từ 40-50%.

Vinhomes Grand Park sẽ dẫn dắt dòng chuyển cư và dòng tiền đầu tư trong năm 2025.

Hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện đi cùng với tiện ích đẳng cấp và chính sách có 1-0-2 sẽ là những đòn bẩy mạnh mẽ đưa Vinhomes Grand Park nhanh chóng bứt tốc và liên tục thăng hạng trên thị trường bất động sản TP.HCM trong năm 2025.