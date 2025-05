Hà Tĩnh mưa trắng trời trên 600mm/ngày, 3 tỉnh Trung Bộ nguy cơ lũ quét, sạt lở

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết trong 24 giờ qua (từ 13h ngày 24/5 đến 13h ngày 25/5), các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa có nơi ở Hà Tĩnh quan trắc được trên 600mm, như Hồ Thượng Sông Trí 601,4mm. Một số khu vực khác lượng mưa trong 24 giờ rất cao: Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) 506mm; Môn Sơn (Nghệ An) 136,2mm; Khâm Đức (Quảng Bình) 166,2mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa từ Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An), Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Lộc Hà, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang (Hà Tĩnh), Bố Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh (Quảng Bình).

Ngập lụt xảy ra tại Hà Tĩnh, thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Ngoài ra, thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Hà Tĩnh, Đài Khí tượng thuỷ văn Trung Bộ, dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên trên sông Ngàn Sâu tại trạm Chu Lễ và trên sông Ngàn Phố tiếp tục ở xu thế xuống; lũ trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt khả năng đạt đỉnh trong khoảng 2 - 4 giờ tới, sau đó xuống chậm. Sông La, sông Rào Cái và sông Rác chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh thay mặt Bàn Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành công điện khẩn ứng phó, khắc phục mưa lũ, yêu cầu huy động lực lượng hỗ trợ thu hoạch lúa, kiểm tra vùng sạt lở, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, chủ động phòng tránh thiên tai.

Theo công điện, ngày 24 và 25/5, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa rất to, gây ngập lụt tại một số địa phương, ảnh hưởng lớn đến diện tích lúa vụ xuân ngoài đồng chưa thu hoạch, cũng như công tác bảo quản lúa đã thu hoạch về nhà; đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực vùng trũng thấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, địa phương từ tỉnh đến cơ sở, các đoàn công tác tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ; tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Các đơn vị được yêu cầu huy động tối đa phương tiện, lực lượng để tập trung hỗ trợ nhân dân thu hoạch diện tích lúa vụ xuân còn ngoài đồng; tổ chức phơi, sấy, bảo quản số lượng lúa đã thu hoạch nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập; nhất là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các công trình đang thi công, sửa chữa và các tuyến đê xung yếu; nhanh chóng hoàn thành công tác thi công, sửa chữa trước mùa mưa lũ.