Hà Nội yêu cầu truy trách nhiệm vụ chung cư 'chống nạng' ở quận Thanh Xuân

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội có công văn về công trình nhà ở tại địa chỉ số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) có dấu hiệu không đảm bảo an toàn.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao UBND quận Thanh Xuân rà soát lại hồ sơ khảo sát, thiết kế, quản lý cấp phép và thi công xây dựng công trình, đồng thời xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND TP Hà Nội giao UBND quận Thanh Xuân ngừng sử dụng công trình, khoanh vùng nguy hiểm, di chuyển người và tài sản để đảm bảo an toàn; hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm, đảm bảo ổn định cuộc sống cho các hộ dân trong thời gian di dời; quản lý hiện trường, theo dõi, quan trắc nhằm phát hiện, cảnh báo và xử lý kịp thời những tình huống bất lợi có thể gây mất an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

Người dân di dời khỏi chung cư mini gặp sự cố.

Thành phố cũng giao quận Thanh Xuân giải quyết sự cố công trình nêu trên theo đúng quy định tại các Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 47 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Sau khi khắc phục sự cố kịp thời, chính quyền quận Thanh Xuân đảm bảo an toàn cho công trình và người dân sinh sống, cơ quan chủ trì giải quyết sự cố quyết định việc đưa công trình vào sử dụng.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, UBND quận Thanh Xuân có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu, báo cáo UBND TP để xem xét xử lý.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Xây dựng chủ chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát toàn bộ địa bàn TP về loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ. Từ đó, đánh giá phân tích kỹ tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, Sở Xây dựng tham mưu, báo cáo UBND TP chỉ đạo theo thẩm quyền, quy định.

Trước đó, ngày 24/2, gần 60 hộ dân sống trong chung cư mini ở 22B, ngõ 236/17 Khương Đình phải di dời ra khỏi tòa nhà do phát hiện hai cột chịu lực ở khu vực tầng 1 bị nứt ngang dọc. Cơ quan chức năng của quận Thanh Xuân đã phải gia cố, căng dây cảnh báo khu vực các cột nhà bị nứt.

UBND quận Thanh Xuân đưa ra khuyến cáo chung cư mini 22B là công trình nguy hiểm. Chính quyền quận Thanh Xuân cho biết sau khi kiểm tra hiện trạng công trình, với tinh thần đặt an toàn, tính mạng của người dân lên trên hết, quận đã đề nghị các hộ trong tòa nhà di chuyển.

Quận Thanh Xuân cũng đã yêu cầu đơn vị liên quan đến tòa nhà thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện, năng lực tổ chức khảo sát, kiểm định chất lượng, đánh giá mức độ nguy hiểm của tòa nhà.

Đồng thời, thuê đơn vị thi công đủ năng lực, điều kiện để tổ chức sửa chữa, gia cố công trình theo quy định, đảm bảo an toàn sử dụng. Quá trình sửa chữa, gia cố phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và công trình. Sau khi sửa chữa, gia cố, công trình phải được đơn vị kiểm định và các cơ quan liên quan đánh giá đảm bảo an toàn theo quy định mới tiếp tục đưa vào sử dụng. UBND phường Khương Đình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các công việc nêu trên.

Chung cư mini xảy ra sự cố được xây dựng và hoàn thành vào năm 2017 với chiều cao 8 tầng, và có khoảng gần 60 hộ dân về ở. Các hộ dân mua căn hộ ở đây đều được cấp sổ đỏ và là đồng chủ sở hữu toà chung cư mini.