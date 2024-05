Hà Nội: Xã Nam Triều đổi thay diện mạo nhờ xây dựng nông thôn mới nâng cao

(VTC News) -

Sáng 10/5, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Nam Triều đã long trọng tổ chức lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và Trường Mầm non Nam Triều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Cao Lạc – Chủ tịch UBND xã Nam Triều đã báo cáo kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 68,3 triệu đồng/người/năm.

Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo còn 01 hộ, hộ cận nghèo là 57 hộ chiếm tỷ lệ 0,46%, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 91%.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên chúc mừng xã Nam Triều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã Nam Triều đổi thay từng ngày.

Sản xuất nông nghiệp được ứng dụng khoa học kỹ thuật đưa cơ giới hóa vào sản xuất, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định, Quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho Nhân dân và cán bộ xã Nam Triều.

Xã Nam Triều được UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014, với sự cố gắng quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sau gần 10 năm nỗ lực, chính quyền và người dân đã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Hệ thống đường giao thông, các đường trục xã, liên xã, liên thôn được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Trên địa bàn xã có trên 478 hộ cá thể hoạt động ngành nghề công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hoạt động có hiệu quả với nhiều lĩnh vực như kinh doanh dịch vụ ăn uống, hàng hóa, vận tải, cơ khí, mộc, vật liệu xây dựng....

Xu hướng dịch chuyển lao động làm công và lao động tự do theo thời vụ tăng nhanh và ngày càng phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Hạ tầng giao thông xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Xã Nam Triều có 01 HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, hoạt động hiệu quả, có nhiều thành tích tốt trong sản xuất nông nghiệp, phát triển vùng rau an toàn của xã. Đảm bảo cung ứng tốt các khâu dịch vụ cơ bản, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất của nhân dân trên địa bàn và thành phố.

Trường mầm non Nam Triều đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Về Giáo dục và đào tạo tiếp tục được đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Cơ sở vật chất trang thiết bị phục trong công tác giảng dạy đều được trang bị đầy đủ. Trường Mầm non, Trường Tiểu học và trường THCS Nam Triều đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Hiện nay, Trường Tiểu học Nam Triều đã được UBND huyện Phú Xuyên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Trường Tiểu học Nam Triều đạt chuẩn mức độ 2.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,02%, xã Nam Triều đạt chuẩn quốc gia về y tế từ năm 2011 và được công nhận lại năm 2020, 100% người dân được sử dụng nước sạch theo quy định.

Ông Lê Văn Bính, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên phát biểu tại buổi lễ.

Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Triều, ông Lê Văn Bính, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên đề nghị địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, cần có biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đây là nhiệm vụ thường xuyên, chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc.

Tiếp tục đồ án phân khu quy hoạch huyện Phú Xuyên, đẩy mạnh cơ giới hóa liên kết sản xuất, quan tâm đào tạo dạy nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, từ đó tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân.

Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển nông nghiệp sạch, huy động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa và cần xác định nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM nâng cao theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Tập trung tìm giải pháp thiết thực giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh, quan tâm chăm lo cho đời sống của nhân dân, phấn đấu trong năm 2024 xã Nam Triều không còn hộ nghèo.

Cũng trong dịp này, huyện Phú Xuyên đã khen thưởng cho 03 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.