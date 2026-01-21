Hà Nội sẽ đi đầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

(VTC News) -

Sáng 21/1, Đại hội XIV của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ ba với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày tham luận với chủ đề: "Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô Hà Nội, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Đảng bộ Hà Nội hiện có 132 Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 126 Đảng bộ xã, phường với gần 50.000 đảng viên. Đảng bộ Hà Nội có số lượng Đảng viên lớn nhất cả nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trình bày tham luận.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh có nhiều thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ thành phố đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo. Đặc biệt từ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đến nay đã đạt được những kết quả toàn diện và có tính đột phá, kinh tế của Thủ đô phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng bình quân đạt 6,57%.

Năm 2025, tăng trưởng đạt 8,16%, với quy mô nền kinh tế của Thủ đô khoảng 63,6 tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước. Thu ngân sách đạt con số ấn tượng là 711.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt gần 180 triệu đồng/người/năm.

Đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao, Hà Nội là một trong những địa phương đứng đầu trong công tác đảm bảo an sinh, xã hội và nâng cao phúc lợi cho người dân.

Thành phố vừa tập trung triển khai các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, triển khai hoàn thiện thể chế đặc thù của Thủ đô; tham mưu sửa đổi, thay thế Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị, sửa đổi Luật Thủ đô và tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho Thủ đô phát triển nhanh hơn và bền vững hơn.

"Cùng với đó, thành phố quyết liệt tập trung tháo gỡ 5 điểm nghẽn là ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm vụ, phân thủ tục, phân nguồn lực gắn với chuyển đổi số. Xác lập mô hình phát triển mới, gắn với tăng trưởng 2 con số của Thủ đô, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn chất lượng cao làm động lực trung tâm. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ đô Hà Nội xác định mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên", Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy đã có chuyển biến tích cực, quyết liệt, làm ngay, làm hiệu quả, làm đến cùng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; trách nhiệm thực thi nhiệm vụ với tinh thần 6 rõ, đảm bảo phương thức lãnh đạo, điều hành dựa trên kỷ cương, kiểm soát tiến độ, hiệu quả thực chất, kiểm chứng và đo lường được.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ thành phố rút ra bài học về tinh thần đoàn kết, về sự quyết liệt và sâu sát trong thực tiễn, đặc biệt là tinh thần "6 dám": dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn. Nhất là đối với người đứng đầu, cần sẵn sàng đứng mũi chịu sào, nhất là đối với những việc lớn, việc khó, việc chưa có tiền lệ.

Qua đó truyền cảm hứng và tạo chuyển biến tích cực trong đạo đức công vụ, trong phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và nâng cao uy tín chính trị của Đảng bộ, tạo tiền đề quan trọng để Thủ đô phát triển bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Hà Nội định hướng phát triển dựa trên việc vừa phải khắc phục được các điểm nghẽn đã tồn tại lâu năm, vừa phát triển bứt phá và phải trả lời được câu hỏi chiến lược mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra đối với Đảng bộ Thủ đô Hà Nội, đó là: "Hà Nội sẽ định hình bản sắc và mô hình phát triển như thế nào để vừa giữ được hồn Thăng Long, vừa vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu".

Theo ông Phong, Hà Nội đã đề ra các định hướng chiến lược để phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, thành phố phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Hà Nội tổ chức lại không gian đô thị, chuyển dịch sang mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng, đa lớp, xanh, hài hòa và thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Thành phố lấy văn hóa làm sức mạnh mềm, bảo tồn và phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, lấy con người Hà Nội làm trung tâm cùng với văn hóa Thăng Long - Hà Nội tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Cùng với đó, kết nối toàn cầu, xây dựng Hà Nội trở thành thành phố quốc tế, là nơi hội tụ của nhân tài, của nguồn vốn và tri thức quốc tế.

Thành phố phát huy vai trò dẫn dắt, mọi mô hình phát triển của Hà Nội không chỉ hiệu quả mà còn mang giá trị thử nghiệm, lan tỏa và đi trước một bước để Trung ương tổng kết thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chia sẻ, thực tiễn phát triển Thủ đô cho thấy nút thắt lớn nhất không chỉ nằm ở nguồn lực mà còn nằm ở phương thức lãnh đạo và khả năng tổ chức thực thi.

Để quản trị một siêu đô thị, Hà Nội phải chuyển từ lãnh đạo bằng mệnh lệnh hành chính sang mô hình lãnh đạo hiện đại, đó là: Đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và xã hội đồng thuận. “Một mô hình lãnh đạo mới phù hợp với đặc thù của Thủ đô và có khả năng lan tỏa”, ông Nguyễn Văn Phong cho biết.

Trong mô hình này, Đảng bộ số là Đảng bộ lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược, bằng dữ liệu, bằng kỷ cương, nêu gương và trách nhiệm. Mọi nghị quyết đều hướng tới đo lường được kết quả, đánh giá được hiệu quả và điều chỉnh kịp thời. Chính quyền kiến tạo là chính quyền chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo cho sự phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Lấy chất lượng cuộc sống của Nhân dân và năng lực cạnh tranh của thành phố, không chỉ là ở trong nước mà phải là cạnh tranh quốc tế làm thước đo.

Doanh nghiệp là lực lượng đi đầu trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, có trách nhiệm xã hội và đạo đức, tham gia trực tiếp và là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Xã hội đồng thuận là xã hội trong đó nhân dân được tham gia, được giám sát, được phản biện và được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển và hạnh phúc ngày càng được nâng lên.

Để hiện thực hóa mô hình này, ông Phong nhấn mạnh, Đảng bộ Hà Nội sẽ tập trung đổi mới toàn diện các trụ cột của phương thức lãnh đạo. Theo đó, các nghị quyết ban hành ngắn gọn, có trọng tâm, có tính định lượng cao và rõ lộ trình giám sát. Nghị quyết phải là một cam kết hành động của Thành ủy đối với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

"Đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của Nhân dân và kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Xây dựng Đảng bộ số, đột phá chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị. Dữ liệu phải trở thành nền tảng để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát.

Đổi mới công tác tư tưởng dân vận thích ứng với không gian số, chủ động định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội thông qua truyền thông chính trị hiện đại. Đổi mới công tác kiểm tra giám sát, chuyển từ hậu kiểm sang phòng ngừa và cảnh báo sớm dựa trên dữ liệu, kiểm soát quyền lực chặt chẽ nhưng vẫn đồng hành cùng sự phát triển", ông Phong trình bày.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ để quản lý tốt hơn mà là để kiến tạo tương lai bền vững cho Thủ đô, để đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Phong nêu rõ, tại diễn đàn Đại hội XIV, Đảng bộ Hà Nội xin đưa ra 4 cam kết:

Đảng bộ Hà Nội nhận trách nhiệm đi đầu trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt trong mọi hoạt động của Đảng bộ.

Hà Nội sẵn sàng là nơi thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới về: quản trị, thể chế, tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phục vụ tổng kết thực tiễn cho Trung ương.

Đảng bộ Hà Nội cam kết chịu trách nhiệm chính trị cao nhất trước Đảng, trước Nhân dân về kết quả thực hiện; kiên quyết khắc phục tư tưởng né tránh, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm.

Đảng bộ Hà Nội phấn đấu trở thành hình mẫu về Đảng cầm quyền hiện đại, liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước.

“Với truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, với khát vọng đổi mới và tinh thần trách nhiệm đi trước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu, hành động quyết liệt, tiên phong cùng cả nước vững bước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định.

Nhóm Phóng viên