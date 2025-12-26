Hà Nội sắp đấu giá hàng loạt lô đất

(VTC News) -

Ngày 27/12 tới, xã Yên Lãng đưa lên sàn đấu giá 33 thửa đất thuộc thôn Nại Châu và Xa Mạc (thuộc huyện Đan Phượng, Phúc Thọ cũ). Các lô có diện tích 95 - 190 m², giá khởi điểm 5 - 7 triệu đồng/m².

Cùng ngày này, khu đất rộng 5,7 ha tại Đồng Xếnh - Vườn Gàn, xã Ba Vì cũng được bán đấu giá. Trong đó, khoảng 1,7 ha để xây dựng nhà ở thấp tầng có giá khởi điểm từ khoảng 479 tỷ đồng. Phiên đấu giá cũng phải trải qua 3 vòng bắt buộc.

Theo quy hoạch, diện tích đất ở thấp tầng dùng để đấu giá là 1,7 ha, với tổng giá khởi điểm hơn 479 tỷ đồng. Hình thức đấu giá được thực hiện bằng bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng, trong đó có tối thiểu 3 vòng bắt buộc.

Cũng trong ngày 27/12, UBND phường Phú Diễn sẽ đấu giá hơn 1,43 ha thuộc khu tái định cư rộng 8,5 ha. Khu này được quy hoạch gần 6.500 m² để thực hiện dự án nhà ở thấp tầng, giá khởi điểm gần 713 tỷ đồng, tương đương khoảng 110 triệu đồng/m². Nhà đầu tư sẽ bỏ phiếu trực tiếp qua tối thiểu 5 vòng bắt buộc. Khoản tiền đặt cọc bằng 20% giá khởi điểm, tương đương 142 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư để xây dựng dự án nhà ở thấp tầng trên khu đất là 76,76 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án kéo dài 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư nhận được quyết định giao đất. Tiến độ thực hiện dự án là 3 năm.

Hà Nội sắp đấu giá nhiều lô đất. (Ảnh minh họa: Thảo Phương)

Để có thể tham gia đấu giá, nhà đầu tư phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 157,9 tỷ đồng và phải bảo đảm khả năng huy động vốn để thực hiện dự án. Bên cạnh năng lực tài chính, bên tham gia đấu giá phải đạt đủ yêu cầu về kinh nghiệm đầu tư, phát triển dự án theo quy định.

Cùng thời điểm, UBND xã Tiến Thắng đưa 33 thửa đất ra đấu giá. Các lô đất có diện tích từ 80 - 126m², giá khởi điểm 5,1 triệu đồng/m².

Ngày 29/12, dự kiến diễn ra phiên đấu giá 33 thửa đất tại xã Yên Lãng, gồm các khu đất thuộc thôn Nại Châu, thôn Xa Mạc (huyện Mê Linh cũ). Các thửa đất diện tích từ 95 - 190m², giá khởi điểm 5 - 7 triệu đồng/m².

Đầu năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Thường Tín sẽ đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề, nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ, ký hiệu đô thị số 7, thuộc khu K3 thị trấn Thường Tín, xã Văn Phú, huyện Thường Tín (cũ), TP Hà Nội.

Khu đất có tổng diện tích 17.791 m², trong đó diện tích đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng là 6.735 m². Phần diện tích này bao gồm hơn 6.135 m² đất xây dựng nhà ở liền kề và 600 m² đất xây dựng nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ.

Mức giá khởi điểm của toàn bộ tài sản được xác định là hơn 459,33 tỷ đồng. Để tham gia cuộc đấu giá, nhà đầu tư cần nộp khoản tiền đặt trước tương ứng hơn 91,86 tỷ đồng.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, áp dụng phương thức trả giá lên. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và bán hồ sơ kéo dài từ 8h ngày 24/12 đến 17h ngày 8/1/2026 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam. Thời hạn nộp tiền đặt trước kết thúc vào 17h ngày 22/1/2026.

Theo kế hoạch, phiên đấu giá chính thức sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 24/1/2026 tại Hội trường UBND xã Thường Tín.

Nguồn thu tiền sử dụng đất tại Hà Nội trong 10 tháng đầu năm nay đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cũng vượt các nguồn thu khác như nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô.

Con số trên phần nào cho thấy đà tăng trưởng tích cực của thị trường địa ốc Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận loạt dự án bất động sản triển khai, thúc đẩy nguồn thu tăng vọt. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, hoạt động đấu giá chững lại so với nửa cuối 2024. Khi đó, hàng loạt lô đất ngoại thành Hà Nội trúng với mức trên 100 triệu đồng mỗi m² - gấp nhiều lần giá khởi điểm.