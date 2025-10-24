Hà Nội quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

(VTC News) -

Ngày 23/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản thành phố quý IV-2025.

Báo cáo của Sở Tài chính cho biết: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 Trung ương giao cho Hà Nội là 87.693,46 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 12.900 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh, kế hoạch cập nhật là 107.134,7 tỷ đồng, cao hơn 19.441 tỷ đồng so với mức Thủ tướng giao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì hội nghị.

Mặc dù quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, song kết quả giải ngân đến ngày 20/10 mới đạt 44.428 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch Trung ương giao và 41,5% kế hoạch thành phố giao. Tính đến ngày 31/10, dự kiến giải ngân đạt 55,6% kế hoạch Trung ương giao. Với tỷ lệ này, Hà Nội đứng thứ 18/34 tỉnh, thành phố về tiến độ giải ngân, song xếp thứ 2 cả nước về giá trị tuyệt đối, chỉ sau TP.HCM.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu, áp lực giải ngân 2 tháng cuối năm 2025 là rất lớn. Thành phố cần hoàn thành giải ngân thêm 43.000 tỷ đồng để đạt 100% kế hoạch vốn Trung ương giao và giải ngân hơn 62.700 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch vốn do thành phố phân bổ.

Nguyên nhân chậm giải ngân được chỉ rõ là do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng - khâu chiếm tỷ trọng lớn trong các dự án. Theo thống kê, có 358 dự án do các xã, phường thực hiện gặp khó khăn về mặt bằng; cùng với đó, giá vật liệu xây dựng tăng, công tác thẩm định quy hoạch, điều chỉnh dự án còn kéo dài…

Tại hội nghị, lãnh đạo 5 ban quản lý (BQL) các dự án của thành phố nêu các khó khăn khiến kết quả thực hiện còn dưới mức trung bình.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông còn cần giải ngân 14.185 tỷ đồng. BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng còn cần giải ngân 3.160 tỷ đồng. Trong khi đó, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp cần giải ngân 1.725 tỷ đồng… Lãnh đạo các ban đều cam kết sẽ khắc phục khó khăn, giải ngân 100% vốn.

Ở cấp cơ sở, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Công Phước kiến nghị thành phố sớm phân cấp trong nghiệm thu và bàn giao công trình để rút ngắn thời gian quyết toán.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại (đơn vị có tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 7,7%) cũng đã thẳng thắn nêu rõ nguyên nhân và đưa ra lộ trình xử lý cụ thể cho 6 dự án chậm tiến độ.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh thông tin, Sở đã lập 4 tổ công tác, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho 126 xã, phường trong công tác quy hoạch, thẩm định, phê duyệt dự án.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hoàng Văn Bằng khẳng định, Trung tâm đang tích cực phối hợp để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, đảm bảo hồ sơ giải ngân thông suốt, đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, Chủ tịch thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày, tính từ đầu tháng 11/2025 đến giữa tháng 1/2026, huy động toàn bộ hệ thống chính trị “vào cuộc đồng bộ, hành động quyết liệt”, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, mỗi sở, ngành, xã, phường phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Thành phố sẽ khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc; đồng thời kiểm điểm, xử lý nghiêm các đơn vị chậm trễ, thiếu quyết liệt hoặc để xảy ra sai phạm.

Về điều hành nguồn vốn, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu thực hiện linh hoạt, chủ động trong phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm tính liên tục, ổn định, không chỉ cho năm 2025 mà còn tạo tiền đề vững chắc cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Đối với các dự án trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21, Trạm bơm Yên Nghĩa, các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường đối thoại, vận động Nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đặc biệt, người đứng đầu UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, kết quả giải ngân tại địa phương.

Thành phố yêu cầu triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm do Sở Tài chính đề xuất, gồm: Lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần; Xử lý dứt điểm tồn tại trong giải phóng mặt bằng; Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đầu tư công; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tăng hiệu quả phối hợp giữa các cấp; Chuẩn bị sớm kế hoạch vốn năm 2026; Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân thực tế…

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh kêu gọi toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt, hiệu quả; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, chuẩn bị vững chắc cho năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới 2026-2030.