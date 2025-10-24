Hà Nội phát động thi đua làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai

(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành kế hoạch về tổ chức đợt thi đua cao điểm thực hiện chiến dịch “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đợt thi đua diễn ra từ ngày 1/9 đến 30/11, hướng tới mục tiêu nâng cao tính đồng bộ, đầy đủ và chính xác của dữ liệu đất đai trong toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

UBND thành phố yêu cầu phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ thành phố đến cấp cơ sở, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các đơn vị, cá nhân phải phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong triển khai các nội dung công việc, và kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.

Các nội dung trọng tâm của đợt thi đua gồm: Thi đua hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã có, đảm bảo “đúng- đủ - sạch – sống”. Hoàn thiện việc xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ về thu thập, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung thông tin cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Xác thực thông tin của chủ sở hữu đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất.

Thi đua xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai bằng cách thu thập bản sao/bản chụp, số hóa, scan Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu về nhà ở và thẻ căn cước/CCCD của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở.

Thi đua hoàn thành đồng bộ, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, dùng chung. Đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố về cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung ương; kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với các cơ quan tại địa phương.

Thi đua trong công tác quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, dịch vụ công đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của hệ thống.

Cùng với đó, thành phố đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả đợt thi đua đảm bảo tuân thủ nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền”. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đợt thi đua. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về đất đai, cải cách và giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai.