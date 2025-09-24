Thủ tướng yêu cầu cấp bách xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nhà ở

(VTC News) -

Chiều 24/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo) để sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm và quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ, các nghị quyết "trụ cột" Bộ Chính trị vừa ban hành đều liên quan tới khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", "thời gian là vàng ngọc", phải tranh thủ từng ngày từng giờ để đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào mọi hoạt động.

Thủ tướng ghi nhận những kết quả tích cực trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, song nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm, yêu cầu ngày càng cao với tinh thần "bắt kịp, tiến cùng và vượt lên".

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, bất cập, vướng mắc; phân tích các bài học kinh nghiệm quý, mô hình tốt, cách làm hay; thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Gợi ý một số nhiệm vụ cần tập trung thảo luận tại phiên họp và hoàn thành dứt điểm thời gian tới, Thủ tướng quán triệt việc xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp, coi đây là vấn đề cấp bách với mốc tiến độ hoàn thành cụ thể, nhất là dữ liệu đất đai, nhà ở.

Song song với đó là hoàn thiện chuyển đổi số trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cấp cơ sở, khắc phục ngay các vướng mắc, ách tắc, bảo đảm thông suốt, đồng bộ, kết nối từ cơ sở tới Trung ương và từ cơ sở này tới cơ sở khác.

Thủ tướng cũng lưu ý đẩy mạnh phong trào Bình dân học vụ số để xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số, phát triển kinh tế số.