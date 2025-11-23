Hà Nội: Ô tô khách mất lái tông vào xe máy trên cầu Thanh Trì, 2 người tử vong

(VTC News) -

Tối 23/11, tại khu vực cầu Thanh Trì (Hà Nội), xảu ra một vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy khiến 2 người tử vong, phương tiện hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h30 cùng ngày, đúng thời điểm phương tiện đông, nhiều xe đang đổ dốc từ hướng Long Biên đi vào trung tâm thành phố.

Theo thông tin ban đầu, một xe khách đang chạy trên cầu thì lao sang phần đường dành cho xe máy. Chiếc xe này sau đó đâm trực diện vào một xe máy đang đi cùng chiều, tạo ra cú va chạm mạnh khiến hai người đi trên xe máy ngã xuống đường và tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Hiện, danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.

Sau khi tông trúng xe máy, ô tô khách tiếp tục trượt dài, va mạnh vào lan can cầu rồi bốc cháy. Người dân sống gần khu vực cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng mang bình chữa cháy tới hỗ trợ, dập tắt ngọn lửa trước khi lan rộng.

Xe khách bốc cháy dữ dội sau khi tông vào xe máy.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ xe máy và ô tô nằm ngổn ngang, kéo dài hàng chục mét. Giao thông qua khu vực bị ùn ứ do lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ, khám nghiệm.

Anh L., một người dân chứng kiến vụ việc, cho biết anh đang chạy xe máy qua cầu thì thấy chiếc xe khách lạng mạnh sang trái trước khi tông vào xe máy.

“Tôi nghe tiếng va chạm rất lớn, sau đó khói bốc lên từ phần đầu xe. Mọi người vội dừng lại hỗ trợ nhưng lửa bén nhanh quá, may lực lượng chức năng đến kịp thời”, anh L. kể.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đêm qua (22/11), tại Hà Nội cũng mới xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô, khiến 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, nhiều phương tiện hư hỏng nặng.

Cụ thể, khoảng 23h cùng ngày, ô tô tải BKS 30M-452.XX chạy theo hướng cầu Thanh Trì-cầu Mai Dịch. Khi đến khu vực ngang tòa nhà Toyota Pháp Vân, chiếc xe đâm "dồn toa" liên tiếp vào 4 xe phía trước gồm: ô tô con BKS 99E-000.XX, ô tô tải BKS 29K-067.XX, ô tô tải thùng kín BKS 30M-387.XX và một ô tô khách 16 chỗ (chưa rõ biển số).

Nhận tin báo, đội cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và phối hợp kiểm tra nồng độ cồn các tài xế liên quan. Kết quả ban đầu cho thấy không có trường hợp nào vi phạm.