Hà Nội: Mâu thuẫn ở bến xe Giáp Bát, nam thanh niên bị nhóm người đâm gục

Sáng 29/12, lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị tiếp nhận thông tin, có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc một người bị đâm gục ở bến xe Giáp Bát.

Cơ quan công an đã bắt giữ một đối tượng và đang truy xét các đối tượng liên quan.

Đêm 28/12, tại khu vực trạm sạc xe điện trong bến xe Giáp Bát (phường Hoàng Mai) xảy ra mâu thuẫn giữa một nam thanh niên và nhóm người khác, dẫn đến tranh cãi gay gắt.

Hiện trường vụ mâu thuẫn.

Hình ảnh từ camera cho thấy, trong lúc tranh cãi, nạn nhân có biểu hiện hoảng loạn và tìm cách rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, một người đàn ông to con bất ngờ lao tới, giữ chặt nạn nhân, không cho bỏ chạy. Cùng lúc đó, một người khác tiếp cận, kéo áo và giữ tay nạn nhân, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Trong quá trình giằng co, nạn nhân mất thăng bằng và ngã xuống nền đất. Khi nạn nhân chưa kịp đứng dậy, một đối tượng tiến đến và dùng hung khí đâm liên tiếp vào người.

Vụ tấn công diễn ra trong thời gian ngắn nhưng hết sức manh động, khiến những người xung quanh hoảng sợ, không ai dám can ngăn.

Sau khi bị đâm, nạn nhân nằm gục tại chỗ, được người dân hỗ trợ sơ cứu và nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 18/12, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang truy tìm Phan Xuân Phúc (sinh năm 1991), thường trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội), người liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã này ngày 14/12.

Hôm đó, Công an xã Đoài Phương tiếp nhận tin báo về việc khoảng 12h40 cùng ngày, chiếc xe buýt tuyến 67 dừng đỗ tại khu vực thôn Nhà Thờ thì xảy ra va chạm với một ô tô khác. Sau đó, tài xế buýt bị hành hung và bị thương.

Đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, xe buýt mang biển kiểm soát 29F-002.xx do lái xe Phạm Tiến V. cầm lái đang dừng tại điểm đón, trả khách thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương) thì một ô tô con bất ngờ lùi và quay đầu và va chạm vào phần đuôi xe buýt.

Sau va chạm, tài xế xe buýt xuống kiểm tra và trao đổi với tài xế ô tô con nhưng bị 4 thanh niên ngồi trên chiếc xe đó đe dọa. Trước tình huống căng thẳng, anh V. quay lại xe buýt để báo cáo sự việc cho nhân viên điều hành và xin hướng xử lý.

Một thanh niên lên xe buýt, tiếp tục đe dọa. Khi lái xe dùng điện thoại chụp hình người này làm bằng chứng thì bị hành hung.

Khi nhận được thông tin, nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây đến hiện trường, báo cáo Công an xã Đoài Phương, đồng thời phối hợp đưa anh V. đi cấp cứu. Người lái xe buýt bị thương vùng mặt, chảy nhiều máu, đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 105.

Công an xác minh người hành hung lái xe là Phan Xuân Phúc.