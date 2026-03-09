Hà Nội kiên quyết xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không lý do

(VTC News) -

Trước diễn biến phức tạp của tình hình năng lượng thế giới và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước, UBND thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là về chất lượng xăng dầu, niêm yết và bán đúng giá.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương kiên quyết xử lý các trường hợp găm hàng, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc dừng bán không có lý do, gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Một cửa hàng xăng dầu trên đường Ngọc Hồi thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển INDEL từng dừng bán.

UBND các xã, phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu; kịp thời hỗ trợ phân luồng giao thông khi có đông người mua, xử lý triệt để tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trái phép trên đường phố.

Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu nâng cao trách nhiệm, bảo đảm nguồn hàng đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối; tuân thủ nghiêm quy định về đo lường, chất lượng và thời gian mở cửa bán hàng.

Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông được đề nghị tăng cường thông tin tới người dân, khuyến khích sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và ưu tiên các phương tiện giao thông công cộng nhằm giảm áp lực lên nguồn cung xăng dầu trong giai đoạn hiện nay.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sau thời điểm điều hành giá xăng dầu lúc 15h ngày 7/3/2026, tại thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp đầu mối trên địa bàn (Petrolimex, PVOIL, Tổng công ty Xăng dầu quân đội) báo cáo nguồn cung hiện tại và dự báo những ngày tới ổn định; lượng bán ra hàng ngày từ 4/3 đến 8/3 tăng 50% so với bình quân tháng 01/2026. Về thực trạng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu, ngày 7/3, tại Hà Nội có 17 cửa hàng ngưng kinh doanh một số mặt hàng, tuy nhiên chiều 7/3 đã bán đủ tất cả các mặt hàng do bổ sung nguồn cung. Trên địa bàn Hà Nội xuất hiện hiện tượng tích trữ bằng chai lọ tại khu vực gần các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đang phối hợp với UBND xã, phường kiểm tra, xử lý.