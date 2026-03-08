Hà Nội thông tin sau khi 17 cửa hàng xăng dầu tạm dừng bán hàng

(VTC News) -

Sở Công Thương Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội ngày 7/3.

"Một số doanh nghiệp bán lẻ đã có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian bán hàng (giảm số giờ bán hàng) do không đảm bảo đủ nguồn hàng cung ứng liên tục, nhân lực để phục vụ hoạt động", Sở Công Thương Hà Nội cho biết.

Trong ngày 7/3 ghi nhận 17 cửa hàng tạm dừng bán hàng hoặc hết hàng có lý do chính đáng, tăng thêm 3 cửa hàng so với ngày 6/3 gồm: Cửa hàng xăng dầu Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Kiên (xã Ba Vì) hết dầu diesel do thương nhân cấp hàng không có nguồn dầu để cung cấp.

Tối 8/3, PV Báo Điện tử VTC News khảo sát tại cửa hàng xăng Chợ đầu mối phía Nam trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Mai (Hà Nội). Khoảng 20h, cây xăng của Công ty cổ phần xăng dầu Housinco2 đã đóng cửa, hàng rào thép được kéo ra, nhiều người đến đổ xăng phải quay về.

“Nguồn cung của chúng tôi hạn chế, lượng xăng được cung ứng đã bán hết từ chiều. Giờ không còn xăng để bán”, một nhân viên cây xăng ở đây cho biết.

Một cửa hàng xăng dầu khác trên đường Ngọc Hồi, thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển INDEL (Km10 quốc lộ 1A, phường Yên Sở, Hà Nội) cũng dừng bán xăng. Nhân viên cho biết vài ngày qua cửa hàng đã hết mặt hàng xăng, trong khi dầu D.O vẫn bán bình thường.

Theo quan sát của phóng viên cho thấy, hầu hết xe máy vào đổ xăng đều phải quay ra.

Sở Công Thương Hà Nội đánh giá các cửa hàng xăng dầu thiếu hàng, phải đóng cửa hoặc bán hàng hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối xăng dầu (đơn vị trung gian) do nguồn cung phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối (đơn vị nhập khẩu xăng dầu).

Các cửa hàng thuộc hệ thống thương nhân đầu mối vẫn được đảm bảo nguồn hàng. Đầu mối ưu tiên cấp cho cửa hàng trực thuộc, sau đó đến đại lý và thương nhân nhận quyền và chỉ khi đảm bảo đủ trong hệ thống mới chia sẻ cho thương nhân phân phối.

Thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn ngày 7/3, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, tính đến sáng 7/3/2026, tồn kho tại 3 kho xăng dầu thương mại trên địa bàn (Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá, Kho xăng dầu Nam Phong) đạt 36.500 m³, giảm 7.500 m³, tương đương 17,05% so với ngày 6/3/2026.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, qua theo dõi trực tiếp tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn và báo cáo nhanh từ một số thương nhân đầu mối, phân phối và bán lẻ, trong ngày 7/3/2026 lượng khách đến mua xăng dầu vẫn tăng cao.

Sản lượng bán lẻ hàng ngày (từ ngày 4/3/2026 đến ngày 7/3/2026) tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội tăng 30%, Tổng Công ty xăng dầu Quân đội tăng 10%, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Hà Nội tăng 29% so với sản lượng bình quân ngày trong tháng 2/2026.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, các cửa hàng xăng dầu thiếu hàng, phải đóng cửa hoặc bán hạn chế chủ yếu thuộc hệ thống của các thương nhân phân phối (đơn vị trung gian), do nguồn cung phụ thuộc vào các thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Trong khi đó, các cửa hàng thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối vẫn được bảo đảm nguồn hàng để duy trì hoạt động. Các đầu mối ưu tiên cung ứng cho cửa hàng trực thuộc, sau đó đến đại lý và thương nhân nhận quyền theo tiến độ mua hàng các tháng trước; khi đã bảo đảm nguồn trong hệ thống mới chia sẻ cho các thương nhân phân phối.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, khoảng gần 70% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thuộc hệ thống các thương nhân đầu mối, hơn 30% còn lại thuộc hệ thống thương nhân phân phối và các nhà cung cấp từ địa phương khác. Các thương nhân đầu mối cam kết bảo đảm nguồn hàng cho hệ thống đến hết tháng 3/2026.

Qua kiểm tra, giám sát ngày 7/3/2026, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ghi nhận 17 cửa hàng tạm dừng bán hoặc hết hàng với lý do chính đáng, tăng 3 cửa hàng so với ngày 6/3. Trong đó có Cửa hàng xăng dầu Minh Quang (Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Kiên, thôn Mộc, xã Ba Vì, Hà Nội) hết dầu diesel do đơn vị cấp hàng không còn nguồn cung.

Trước đó, giá xăng dầu trong nước chiều 7/3 tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 3.780 đồng/lít, lên 25.220 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 4.700 đồng/lít, lên 27.040 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu tăng mạnh hơn: Dầu diesel tăng 7.200 đồng/lít lên 30.230 đồng/lít, dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít lên 35.090 đồng/lít; dầu mazut tăng 3.830 đồng/kg lên 21.320 đồng/kg.

Lũy kế 2 kỳ điều hành liên tiếp trong 3 ngày qua, giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 5.700 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 6.890 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel tăng 10.960 đồng/lít, dầu hỏa tăng 15.630 đồng/lít và dầu mazut tăng 5.640 đồng/kg.