Hà Nội ghi nhận ca mắc não mô cầu là nam thanh niên 24 tuổi

(VTC News) -

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, bệnh nhân là nam, 24 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, chưa tiêm vaccine phòng bệnh não mô cầu. Người này khởi phát sốt, đau đầu, cứng gáy, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ngày 27/10. Kết quả xét nghiệm PCR ngày 29/10 cho thấy người bệnh dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, còn cứng gáy, tiếp xúc được.

Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội ghi nhận 3 ca mắc não mô cầu, không có tử vong, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái 2 ca.

Trong cùng tuần từ 24/10 đến 31/10, toàn thành phố ghi nhận 486 ca sốt xuất huyết tại 99 phường, xã, tăng 94 ca so với tuần trước 392 ca. Không có trường hợp tử vong. Một số địa bàn có số mắc cao gồm Thường Tín 22 ca, Long Biên 19, Dân Hòa 17, Hà Đông 16, Từ Liêm và Đại Mỗ 15.

Vi khuẩn Neisseria meningitidis là nguyên nhân gây viêm màng não mô cầu.

Tính từ đầu năm, Hà Nội có 4.388 ca mắc, giảm 20% so với cùng kỳ 2024 - 5.677 ca. Tuy nhiên, số ca mắc xu hướng tăng, nhiều ổ dịch ghi nhận chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo bệnh có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ hàng năm.

Tuần qua, thành phố phát hiện 23 ổ dịch sốt xuất huyết tại các khu vực như Đại Mỗ, Hòa Xá, Quảng Oai, Hà Đông, Thanh Oai, Long Biên… tăng gần gấp đôi so với tuần trước 12 ổ dịch. Cộng dồn từ đầu năm có 220 ổ dịch, trong đó 32 ổ vẫn đang hoạt động.

Ngoài ra, Hà Nội ghi nhận 177 ca tay chân miệng tại 74 phường, xã - giảm nhẹ so với tuần trước 187 ca. Các địa bàn có số ca cao gồm Từ Liêm 13, Yên Hòa 12, Hà Đông, Tiến Thắng, Vật Lại 7. Cộng dồn năm 2025, thành phố có 5.458 ca, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái 2.297 ca.

Bệnh sởi tiếp tục được ghi nhận với 14 ca tại 10 phường, xã, giảm 3 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, Hà Nội có 4.437 ca, trong đó 1 ca tử vong, tăng mạnh so với cùng kỳ 2024 - 46 ca.

Trong tuần, CDC Hà Nội giám sát công tác điều tra, xử lý tại bốn khu vực nguy cơ gồm Hòa Xá (Đông Anh), Yên Phú (Thường Tín), Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) và Quảng Oai (Ba Vì). Các hoạt động được triển khai nhằm khống chế ổ dịch, không để lan rộng, đồng thời bảo đảm an toàn y tế phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thời gian tới, các trạm y tế phường, xã sẽ tiếp tục giám sát ca bệnh tại cơ sở y tế và cộng đồng, kịp thời điều tra, xử lý ổ dịch. Ngành y tế cũng tăng cường diệt muỗi, bọ gậy, phun hóa chất tại các khu vực nguy cơ; lồng ghép phòng chống bệnh Chikungunya cùng với sốt xuất huyết.