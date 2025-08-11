Hà Nội FC công bố ngoại binh được định giá hơn 27 tỷ đồng

(VTC News) -

Chiều 11/8, Hà Nội FC thông báo chào mừng Willian Maranhao gia nhập đội bóng. Cầu thủ sinh năm 1995 là một trong những ngoại binh có hồ sơ ấn tượng nhất V.League 2025-2026. Theo dữ liệu chuyển nhượng của Transfermarkt, Willian Maranhao được định giá tới hơn 1 triệu USD (trên 27 tỷ đồng).

Tièn vệ người Brazil được đào tạo tại Boavista - một trong những CLB giàu truyền thống ở xứ samba. Willian Maranhao thi đấu 5 mùa giải tại Serie A (giải đấu hạng cao nhất của Brazil), từng chơi cho những câu lạc bộ nổi tiếng hàng đầu như Vasco da Gama, EC Bahia, Santos, Athletico Goianiense.

Maranhao gia nhập Hà Nội FC.

"Tôi rất băn khoăn vì đây là lần đầu tiên thi đấu ngoài Brazil, nhưng chiến lược và định hướng của câu lạc bộ thuyết phục tôi. Tôi đến đây để hướng tới danh hiệu vô địch và xa hơn là cùng đội bóng thi đấu tại AFC Champions League hay Cúp Đông Nam Á", trang chủ Hà Nội FC dẫn lời Willian Maranhao.

Tại Hà Nội FC, Willian Maranhao được sử dụng ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong đội hình của huấn luyện viên Makoto Teguramori. Cầu thủ này là ngoại binh thứ hai mà đội bóng Thủ đô công bố trước khi bước vào mùa giải 2025-2026.

Trước Willian Maranhao, Hà Nội FC chiêu mộ Adriel Silva, cũng mang quốc tịch Brazil. Cầu thủ này là trung vệ, từng thi đấu tại Nhật Bản.

Cách đây ít ngày, đội bóng Thủ đô vừa nói lời chia tay với Luka Bobicanec. Dàn cầu thủ ngoại của Hà Nội FC mùa trước vẫn còn Daniel Passira.