(VTC News) -

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở đang tính toán chuyển đổi số và triển khai hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System – bản đồ số GIS) phục vụ công tác tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1, 6. Khi đó, học sinh sẽ được phân tuyến tuyển sinh theo hệ thống định vị của bản đồ số.

“Học sinh sẽ được học trường gần nhà thay vì phân tuyến tuyển sinh theo phường như hiện nay”, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội nói. Nếu áp dụng bản đồ số để phân tuyến tuyển sinh, sẽ tính toán được khoảng cách từ nhà đến trường, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh, phụ huynh trong việc đi lại.

Hà Nội dự kiến thay đổi phương thức tuyển sinh lớp 1, 6 (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, quận Tân Phú, TP.HCM thông báo tuyển sinh đầu cấp năm học 2025-2026 sẽ phân bổ chỗ học căn cứ vào nơi ở thực tế của học sinh, không phụ thuộc vào ranh giới hành chính.

Học sinh ở cùng một phường nhưng có em được nhận vào trường học trong địa bàn nhưng có em sẽ phải học sang khu vực lân cận, đảm bảo khoảng cách từ nhà đến trường không quá từ 4-7km (không quá 4 km đối với trẻ mầm non, tiểu học; không quá 7 km với học sinh THCS).

TP.HCM thực hiện thí điểm tuyển sinh đầu cấp theo nguyên tắc ưu tiên học sinh vào trường gần nhà từ năm 2023. Yêu cầu các quận/huyện bố trí chỗ học cho học sinh gần nhà, thay vì phân tuyến cứng theo phường.

Ổn định tuyển sinh lớp 1, 6 năm học 2025 - 2026

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7, Hà Nội tổ chức tuyển sinh mầm non 5 tuổi, lớp 1 và 6 năm học 2025-2026 bằng phương thức xét tuyển theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định, hướng dẫn. Tuy nhiên, từ 1/7, bộ máy mới của chính quyền sau sắp xếp trên toàn thành phố sẽ chính thức vận hành, trong khi phương án tuyển sinh mầm non, lớp 1 và 6 đã được phê duyệt từ trước đó, nhiều phụ huynh lo lắng việc tổ chức tuyển sinh có thể sẽ gặp một số bất cập.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, mục tiêu đặt ra trong việc tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh trên địa bàn thành phố năm 2025 là bảo đảm tiến độ, chất lượng, không gây xáo trộn và ảnh hưởng đến học sinh.

"Dù đơn vị hành chính có thay đổi, song thành phố Hà Nội vẫn giữ ổn định phương án và thời gian tổ chức tuyển sinh mầm non, tuyển sinh lớp 1 và 6 năm học 2025-2026. Thành phố giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường truyền thông với phụ huynh, học sinh về nội dung này", bà Hà nhấn mạnh.

Lịch tuyển sinh Trực tuyến Trực tiếp Lớp 1 1-3/7 13-18/7 Lớp 6 7-9/7 13-18/7 Mầm non 4-6/7 13-18/7

Phó Chủ tịch Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát địa điểm tổ chức thi; chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Từ nay tới trước ngày 1/7, các thành viên Ban chỉ đạo cần bám sát nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt các vấn đề phát sinh, đồng thời dự báo tốt tình hình để kịp thời xử lý các tình huống.

Theo số liệu thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học mới 2025-2026, bậc mầm non toàn thành phố sẽ có khoảng 95.000 trẻ vào nhà trẻ; 155.000 học sinh vào lớp 1; 161.000 học sinh vào lớp 9. Năm học này có 127.000 học sinh tốt nghiệp THCS.