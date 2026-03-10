Hà Nội dự kiến bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập năm 2026

Đây là một trong những nội dung kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 của UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, Hà Nội dự kiến bỏ điều kiện hộ khẩu thường trú khi đăng ký vào các trường THPT công lập. Theo đó, học sinh chỉ cần cư trú tại Hà Nội là có thể đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT công lập. Theo UBND TP Hà Nội, việc này nhằm thực hiện chủ trương tuyển sinh không theo địa giới hành chính, tăng cơ hội học tập cho học sinh, thúc đẩy giáo dục bình đẳng và công bằng.

Khi bỏ khu vực tuyển sinh, học sinh sẽ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng bất kỳ, đảm bảo phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân, qua đó tăng cơ hội trúng tuyển.

UBND TP Hà Nội cũng cho hay sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu tuyển sinh cho các cơ sở giáo dục tư thục. Cùng với đó, TP tập trung tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh bằng nhiều giải pháp để tăng tỉ lệ học sinh tham gia học nghề.

Thí sinh dự thi lớp 10 Hà Nội các năm trước.

Nhiều năm qua, Hà Nội chia 30 quận, huyện cũ thành 12 khu vực tuyển sinh lớp 10.

Các năm trước, theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, mỗi học sinh dự thi lớp 10 được đăng ký nguyện vọng (NV) dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2, NV3.

Trong đó, NV1 và NV2 phải vào trường THPT thuộc cùng một khu vực tuyển sinh mà học sinh hoặc cha/mẹ hay người giám hộ có nơi thường trú; NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Nếu học sinh chỉ đăng ký 2 nguyện vọng vào 2 trường THPT công lập, phải đăng ký NV1 thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV2 thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Nếu học sinh chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào một trường THPT công lập, có thể đăng ký vào trường THPT thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Với tuyển sinh đầu cấp mầm non, lớp 1 và lớp 6, UBND TP Hà Nội dự kiến thực hiện phương thức xét tuyển theo nơi cư trú của học sinh trên địa bàn xã, phường nhằm tạo thuận lợi cho người học.

Theo đó, phương án tuyển sinh năm học 2026-2027 được xây dựng theo nguyên tắc “đưa trường học đến gần học sinh”, thông qua việc ứng dụng bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tuyến tuyển sinh, đảm bảo khoa học và hợp lý.

UBND TP Hà Nội cũng cho biết sẽ tăng cường xác thực dữ liệu dân cư quốc gia qua ứng dụng VNeID nhằm đảm bảo tính minh bạch, khách quan và chính xác.

Đối với các trường THCS chất lượng cao, trường tư thục hoặc trường có số học sinh đăng ký vượt chỉ tiêu, việc tuyển sinh sẽ được thực hiện theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập, rèn luyện ở cấp tiểu học hoặc đánh giá năng lực học sinh qua các hình thức như hỏi - đáp, viết, thuyết trình…

Căn cứ điều kiện thực tế, các trường THCS xây dựng kế hoạch tuyển sinh, báo cáo UBND xã, phường phê duyệt. UBND xã, phường sẽ quy định hình thức đánh giá năng lực (nếu có), bảo đảm tuyển sinh công bằng, khách quan và phù hợp thực tiễn.