Hà Nội: Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, tập trung thực hiện 'bộ tứ trụ cột'

Chiều 9/7, với 83/84 đại biểu có mặt bấm nút tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và thu chi ngân sách trong 6 tháng cuối năm 2025.

Theo đó, HĐND thành phố tán thành kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 6 tháng năm 2025, đồng thời thông qua các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thành phố đặt mục tiêu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Các giải pháp bao gồm: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, cũng như bảo vệ môi trường.

Các đại biểu bấm nút tán thành thông qua Nghị quyết.

Thành phố sẽ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 2025; thúc đẩy phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng; tập trung vào các dự án giao thông trọng điểm, như: Vành đai 4, tuyến đường sắt đô thị metro số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), metro số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) và 6 cây cầu, gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc.

Hà Nội cũng sẽ phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000, Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, Khu công nghiệp Phụng Hiệp, Khu công nghiệp Bắc Thường Tín; Quy hoạch phân khu đô thị hai bên đường Vành đai 4; Đề án phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng và bảo vệ môi trường; ưu tiên nguồn lực và tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành các dự án xử lý rác thải, nước thải; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường; xác định suất đầu tư và thu nộp tiền suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

“Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường xuất, nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, phụ tùng, linh kiện phục vụ cho sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, Nghị quyết nêu rõ.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tập trung vào "bộ tứ trụ cột" (4 nghị quyết của Bộ Chính trị) về: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng, thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Thành phố sẽ xây dựng quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong một số lĩnh vực kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, đồng thời phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách.

Công tác chuyển đổi số sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch với các chương trình kích cầu du lịch nội địa, phát triển các tour du lịch đêm gắn với di sản văn hóa và biểu diễn nghệ thuật. Thành phố cũng sẽ cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch để tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân.

Nghị quyết nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, đồng thời tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Các hành vi như kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và thương mại điện tử sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm. Công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được chú trọng.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) với các sự kiện mít tinh, diễu binh, diễu hành trang trọng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và khát vọng phát triển.

Thành phố sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại hội Đảng cấp xã và Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Quá trình chuẩn bị được coi là cơ hội tổng động viên trí tuệ và tinh thần để định hình tầm nhìn mới cho Thủ đô. Đồng thời, Hà Nội sẽ xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công cho năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Cũng theo nghị quyết, HĐND thành phố kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, lực lượng vũ trang, các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng nỗ lực thi đua, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2025, cũng như kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Nghị quyết này có hiệu lực ngay từ ngày ký và được giao cho UBND thành phố triển khai, với sự giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội.