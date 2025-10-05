Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày 6/10

(VTC News) -

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10, chuyển từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời có tình huống linh hoạt trong dạy và học.

Mưa lớn sau bão số 10, phụ huynh khó khăn trong việc đưa đón con. (Ảnh: Minh Đức)

Trả lời báo chí hôm nay, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết khả năng chiều tối nay, bão số 11 Matmo sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ khoảng cấp 12, giật cấp 15. Sau đó, bão sẽ đi dọc ven biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, khả năng đổ bộ vào giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào nửa đêm nay và sáng sớm ngày mai 6/10.

Với dự báo hướng di chuyển, tốc độ như hiện tại của cơn bão số 11, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ khả năng chịu tác động gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Theo dự báo, cơn bão số 11 Matmo sẽ gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh, thành Bắc Bộ, trọng tâm là trung du và vùng núi phía Bắc, lượng mưa vùng núi 150-250mm, cục bộ trên 400mm. Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng và các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn, cần đề phòng đợt lũ lớn trên hệ thống sông ở Bắc Bộ có thể lên báo động (BĐ) 2, BĐ3, một số nơi khả năng trên BĐ3. Lưu lượng lũ về các hồ chứa ở Bắc Bộ có thể tăng cao từ 6-9/10 như hồ Thác Bà, Hòa Bình...