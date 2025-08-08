Cảnh sát dùng thang giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy nhà ở Hà Nội

(VTC News) -

Lúc 1h07 ngày 8/8, người dân phát hiện cháy tại tầng 1 ngôi nhà nằm trong ngõ ở phố Quần Ngựa (phường Ngọc Hà, Hà Nội).

Người dân lập tức báo Phân đội Quần Ngựa, thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ), cách vị trí điểm cháy khoảng 150m.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng, tầng 1 kinh doanh cửa hàng cà phê, đám cháy đang phát triển mạnh tại khu vực tầng 1, cửa ra vào bị khoá, có 3 người mắc kẹt tại các tầng trên ngôi nhà.

Cảnh sát giải cứu 3 người ra khỏi đám cháy an toàn.

Ngay lập tức, cán bộ chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 sử dụng thang tiếp cận cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà để tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, cảnh sát phá cửa và triển khai đội hình dập tắt đám cháy tại tầng 1.

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, lực lượng Cảnh sát Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và đưa 3 người bị nạn ra vị trí an toàn, sức khoẻ hiện ổn định.

Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê làm rõ.