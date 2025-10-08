Hà Nội chấn chỉnh loạt nhà thầu chậm ứng phó bão số 11 Matmo

(VTC News) -

Ngày 8/10, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã ký văn bản yêu cầu chấn chỉnh nhiều đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ do chậm ứng phó với bão số 11 (Matmo).

Hàng loạt các đơn vị được chỉ đích danh như: Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 1 Hà Tây; Công ty CP Quản lý và ĐTXD đường bộ Hà Nội; Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành; Công ty CP Quản lý đường thủy Hải Dương; Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc...

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, việc triển khai tiếp cận với hiện trường của các nhà thầu trên còn chậm, một số tuyến đường không được đặt biển cảnh báo theo yêu cầu; hoặc có tuyến đặt biển cảnh báo nhưng thiếu thông tin về tình trạng ngập, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập sâu sau trận mưa lớn.

Công tác tổng hợp báo cáo của các đơn vị gửi về Ban Duy tu không đảm bảo thời gian quy định (trước 7h30), hình ảnh minh chứng không rõ ràng, dễ gây hiểu nhầm khi được sử dụng trong các phương tiện truyền thông.

Đặc biệt, việc cung cấp thông tin cho Kênh VOV Giao thông chưa kịp thời, làm giảm hiệu quả cảnh báo cộng đồng.

Trước đó, ngày 6/10, Ban Duy tu có văn bản yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương án ứng phó bão. Tuy nhiên, đến sáng 7/10, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu do mưa lớn sau hoàn lưu bão, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Để kịp thời chấn chỉnh, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng chống và xử lý sự cố, bố trí nhân lực trực 24/24h, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng như barie, biển báo ngập, đèn quay, cờ, còi, băng ngăn… để hướng dẫn giao thông tại các điểm ngập từ 10 cm trở lên, tuyệt đối không để thiếu người trực hay biển cảnh báo tại hiện trường.

Đồng thời, Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường giám sát, kiểm tra thực địa tại các điểm ngập sâu, cập nhật tình hình và báo cáo đều đặn hai lần/ngày (trước 7h30 và 15h). Thông tin về ngập lụt, phân luồng và phương án khắc phục phải được cung cấp kịp thời tới Ban Duy tu và các kênh truyền thông chính thống.

Ban Duy tu nhấn mạnh, đây là yêu cầu bắt buộc nhằm khắc phục tình trạng bị động trong ứng phó thiên tai, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an toàn cho người dân Thủ đô trong bối cảnh thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường. Các đơn vị không thực hiện nghiêm túc sẽ bị kiểm điểm trách nhiệm theo quy định.