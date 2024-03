Hà Nội: Bắt giữ 18 người tham gia vụ ẩu đả ở phố Lò Đúc

(VTC News) -

Ngày 5/3, Công an quận Hai Bà Trưng đã bắt giữ 18 người trong vụ việc gây rối trật tự công cộng, hỗn chiến xảy ra tại ngã tư Lò Đúc - Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Qua xác minh điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ 18 nghi phạm (từ 15-19 tuổi) thuộc hai nhóm thanh niên có liên quan tham gia vào vụ việc trên.

Đại diện Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định mâu thuẫn do va chạm, hai nhóm thanh thiếu niên chửi nhau rồi đuổi đánh nhau qua một số tuyến đường Phố Huế - Nguyễn Công Trứ - Thi Sách - Lò Đúc - Phạm Đình Hổ.

Một nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Trước đó, tối 3/3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên dùng ghế nhựa, xẻng, gậy… lao vào đánh 2 nam thanh niên khác tại đoạn ngã tư phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng).

Theo clip đăng tải, giữa đường phố, hai nam thanh niên bị một nhóm người dùng xẻng, hung khí tấn công nhiều lần khiến 1 người ngã gục xuống lòng đường. Vụ hỗn chiến khiến người đi đường sợ hãi không dám lại gần.

Nhiều người tỏ ra bức xúc vì theo đoạn clip đăng tải, các đối tượng xảy ra xô xát với nhau trong độ tuổi rất trẻ.

Hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau đó, thông tin về vụ ẩu đả được báo tới công an quận Hai Bà Trưng. Ngay lập tức, Công an quận đã phối hợp với Công an phường Phạm Đình Hổ triển khai lực lượng xuống hiện trường giải quyết. Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nhóm nghi phạm đã bỏ đi.

Hiện Công an quận Hai Bà Trưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các nghi phạm theo quy định pháp luật.