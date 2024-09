Hà Nội bắt đầu mưa dông, cảnh báo tố, lốc, sét, mưa đá do siêu bão Yagi

(VTC News) -

Video: Mưa lớn gây ngập đường Nguyễn Hữu Thọ, Hà Nội trong chiều 6/9

Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, khoảng 15h, một số khu vực ở quận Long Biên, Hoàng Mai, Tây Hồ... trời bắt đầu đổ mưa kèm dông gió, sấm chớp, trời tối sầm.

Chị Lan ở quận Long Biên cho biết, chiều nay chị xin nghỉ làm về sớm đón con tránh siêu bão Yagi nhưng trời bất ngờ đổ mưa sầm sập kèm dông lớn khiến chị không thể ra khỏi nhà.

Trong khi đó, anh Đức đang đi xe máy trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ cũng phải tấp xe dưới gầm cầu để tránh mưa dông.

Khu vực quận Tây Hồ đổ mưa lớn chiều 6/9.

Nhiều người trú mưa dưới gầm cầu vượt.

Lúc 14h45, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ trên phạm vi nội thành Hà Nội.

Cụ thể, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu bắt đầu hình thành trên khu vực tỉnh Bắc Ninh. Ổ mây này có xu hướng di chuyển về phía tây nam và mở rộng sang khu vực nội thành Hà Nội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong khoảng 3 giờ tới, các quận Tây Hồ, Long Biên, Gia Lâm có mưa rào và dông, sau đó mở rộng sang các quận nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Biển bảng, cây cối gãy đổ trên đường Kim Ngưu trong cơn dông chiều 6/9.

Trước đó, cơ quan khí tượng phát bản tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa. Bản tin cho biết sáng nay (6/9), khu vực ven biển Nam Đồng Bằng và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 5h đến 8h ngày 6/9 có nơi trên 30mm như: Xuân Thủy (Nam Định) 74mm, Đồng Giao (Ninh Bình) 34.8mm, Hà Trung (Thanh Hóa) 33.6mm, Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 37.4mm,...

Dự báo, từ đêm 6/9 đến đêm 7/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Ngày và đêm 7/9, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 6/9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào thời gian chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bản tin cũng lưu ý, ngày và đêm 8/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-60mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 250mm.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).