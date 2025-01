Hà Nội: Bánh cốm Nguyên Ninh tạm ngừng hoạt động

Chiều 2/1, Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm số 1 của TP Hà Nội ra quân kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết tại cơ sở sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh (địa chỉ 11 Hàng Than, quận Ba Đình).

Khu vực sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh sắp xếp lộn xộn, không đúng quy định. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở sản xuất bánh cốm Nguyên Ninh có 5 nhân công lao động sản xuất và 1 chủ cơ sở.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra số 1 đã phát hiện hàng loạt vi phạm về an toàn thực phẩm của cơ sở này như khu vực sản xuất không riêng biệt mà được tận dụng trong gian bếp sinh hoạt của gia đình; các đồ vật liên quan đến sản xuất sắp xếp lộn xộn; điều kiện gian bếp xuống cấp nghiêm trọng, nền nhà bếp bong tróc, ẩm mốc, cống hở…

Phía trong khu vực sản xuất còn có quần áo được phơi, giặt; dụng cụ sơ chế, chế biến hàng hóa bẩn do không có chế độ vệ sinh định kỳ.

Đặc biệt, nhà vệ sinh nằm ngay trong khu vực sơ chế, chế biến. Trong khu vực sản xuất còn phát hiện có côn trùng và phân của động vật. Cơ sở không có kho chứa nên các bao tải cốm khô xếp ngay lối ra vào khu bếp, gần khu vực tường ẩm mốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, kiểm tra hồ sơ pháp lý, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở chưa xuất trình được giấy khám sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và 5 nhân viên.

Cơ sở cũng chưa xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của tất cả nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; nhãn sản phẩm bánh cốm chưa phù hợp với bản công bố sản phẩm và chưa phù hợp về quy định ghi nhãn hàng hóa.

Khu vực sản xuất bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh không riêng biệt mà được tận dụng trong gian bếp sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục ngay những tồn tại; đồng thời, giao Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm quận Ba Đình tiếp tục làm việc để xử lý vi phạm và báo cáo kết quả về Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 trước ngày 10/1.

Đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy 2 mẫu bánh cốm và bánh xu xê để xét nghiệm.