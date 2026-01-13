Hạ Nghị sĩ Mỹ trình dự luật sáp nhập Greenland

(VTC News) -

Hôm 12/1, Hạ nghị sĩ Randy Fine thuộc đảng Cộng hòa, bang Florida đệ trình “Đạo luật Sáp nhập và Bang hóa Greenland” lên Quốc hội, cho phép Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện “mọi bước đi cần thiết để sáp nhập hoặc giành được Greenland”. Cùng với đó, dự luật yêu cầu chính quyền phải báo cáo Quốc hội về những bước cần thiết để hòn đảo này cuối cùng được kết nạp thành một bang của Mỹ.

“Greenland không phải là tiền đồn xa xôi mà chúng ta có thể bỏ qua, nó là tài sản an ninh quốc gia sống còn. Ai kiểm soát Greenland sẽ kiểm soát những tuyến đường vận chuyển quan trọng ở Bắc Cực và cấu trúc an ninh bảo vệ Mỹ", ông Fine nhấn mạnh.

Mỹ thực hiện mọi nỗ lực để sáp nhập Greenland. (Ảnh: AP)

Cùng thời điểm, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với phóng viên rằng việc "giành lại Greenland" vẫn là “ưu tiên” của ông Trump, mặc dù bà cho biết không có mốc thời gian cụ thể nào cho hành động này.

Sau sự can thiệp gần đây của Mỹ vào Venezuela, nhiều báo cáo truyền thông cho thấy ông Trump đã ra lệnh đối với chỉ huy quân sự xây dựng kế hoạch cho cuộc xâm lược tiềm tàng.

Theo RT, số phận của “Đạo luật Sáp nhập và Bang hóa Greenland” tại Quốc hội vẫn chưa chắc chắn, vì viễn cảnh sử dụng biện pháp quân sự vấp phải sự chỉ trích ngay cả từ giới chính trị Mỹ. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul nhận định rằng kế hoạch này có thể phản tác dụng, trong khi Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Murphy cảnh báo rằng những nỗ lực nhằm giành Greenland bằng quân sự sẽ thực sự "chấm dứt NATO".

Trong động thái mới nhất, Greenland chính thức tuyên bố không thể chấp nhận việc Mỹ kiểm soát hòn đảo Bắc Cực này trong mọi hoàn cảnh. "Mỹ một lần nữa nhắc lại mong muốn chiếm đóng Greenland. Đây là điều mà liên minh cầm quyền ở Greenland không thể chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào", Greenland tuyên bố.

Tương tự, Đan Mạch khẳng định Greenland sẽ không bị bán hoặc nhượng lại. Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moller Sorensen nhấn mạnh tương lai của hòn đảo nên được quyết định bởi người dân nơi đây, phần lớn trong số họ đã bỏ phiếu vào năm 2008 để duy trì quy chế tự trị trong Vương quốc.

Bắc Kinh cũng chỉ trích nỗ lực của ông Trump trong việc sử dụng Trung Quốc và Nga làm "cái cớ" để can thiệp sâu hơn vào khu vực, nơi có 7 trong 8 quốc gia vùng Bắc Cực là thành viên NATO.

Các quan chức Nga cũng nhiều lần lên tiếng phản đối việc quân sự hóa Bắc Cực, coi đây là khu vực hợp tác hòa bình. Mặc dù Moskva vẫn chưa chính thức phản hồi những phát ngôn mới nhất của ông Trump, nhưng trước đó họ nhấn mạnh rằng tương lai của Greenland phải do chính người dân nơi đây quyết định.