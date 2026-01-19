Guatemala ban bố thiết quân luật vì bạo lực băng đảng

Với lệnh thiết quân luật, Guatemala sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh an ninh, huy động cảnh sát và quân đội chống bạo lực băng đảng.

Thiết quân luật được ban bố trong bối cảnh các băng đảng hai ngày cuối tuần qua đã thực hiện nhiều cuộc tấn công vào cảnh sát. Chính phủ chỉ đích danh băng đảng Barrio 18 là đối tượng đã gây ra các vụ bạo loạn ở 3 nhà tù hôm 17/1, khiến các tù nhân nổi loạn và bắt giữ 46 con tin. Chính phủ Guatemala cho rằng băng đảng này đang đòi hỏi nhiều đặc quyền hơn cho các thành viên là tù nhân, đặc biệt là thủ lĩnh băng này đang bị giam giữ.

Lực lượng cảnh sát chống bạo động ở Guatemala. (Nguồn: Reuters)

Hôm qua, lực lượng an ninh Guatemala đã giải cứu thành công hàng chục lính canh các nhà tù, cho biết 7 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong các vụ bạo loạn. Các băng đảng sau đó đã tấn công nhiều cơ quan cảnh sát sau khi tình hình an ninh nhà tù nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng an ninh.

Tổng thống Guatemala đã tuyên bố 3 ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong các vụ bạo loạn. Hôm nay, nhiều trường học ở Guatemala cho học sinh nghỉ như một biện pháp phòng ngừa bạo lực.

Trước đó, vào tháng 10/2025, Quốc hội Guatemala đã tuyên bố băng đảng Barrio 18 là một nhóm khủng bố, ngay sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xếp băng đảng này vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.