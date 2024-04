GS6 The Miami ghi điểm với tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp

(VTC News) -

Bảo chứng cho tiềm năng tăng giá

Theo các chuyên gia, nhờ những động thái quyết liệt về cơ chế, chính sách từ Chính phủ và sự xuất hiện của những quỹ căn chất lượng, dự án uy tín, thị trường BĐS sẽ tiếp tục khởi sắc trong năm 2024. Ngay sau Tết, nhiều nhà đầu tư đã ráo riết “săn tìm” những sản phẩm tiềm năng để đón đầu đà tăng trưởng của thị trường.

Tuy nhiên, để tối ưu nguồn vốn, giới đầu tư cũng đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe cho sản phẩm trong “giỏ hàng”. Từ vị trí, quy hoạch cho đến các tiện ích, tiêu chuẩn bàn giao đều cần đảm bảo yếu tố “vượt trội” để thu hút khách thuê hoặc người ở thực vốn là tầng lớp tinh hoa.

Trong mắt các nhà đầu tư căn hộ cao cấp, tiêu chuẩn bàn giao là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá khả năng cho thuê và tiềm năng tăng giá. Bởi tiêu chuẩn bàn giao ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và sự hài lòng của khách hàng.

“Tiêu chuẩn bàn giao sẽ là điểm cộng lớn với nhà đầu tư bởi vì giảm thiểu được chi phí ban đầu mà lại dễ dàng cho thuê giá cao.

Đặc biệt, nhà đầu tư hướng đến săn tìm các căn hộ mang đến trải nghiệm sống đẳng cấp, bởi chính giá trị khác biệt này sẽ thu hút giới trung lưu muốn sở hữu, đảm bảo tính thanh khoản, còn nếu khai thác cho thuê sẽ thu hút giới chuyên gia nước ngoài với giá thuê cao và ổn định”, anh Thanh Liêm, một nhà đầu tư lâu năm tại thị trường Hà Nội, phân tích.

Vì lý do đó, giỏ hàng vừa ra mắt GS6 The Miami (Vinhomes Smart City) đang chiếm được cảm tình của đông đảo nhà đầu tư. Theo đó, không chỉ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận, căn hộ GS6 The Miami với tiêu chuẩn bàn giao vượt trội còn đảm bảo tiềm năng tăng giá bền vững trong tương lai.

GS6 The Miami sở hữu tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp so với các tòa tháp cùng phân khu.

Những tiện ích, trải nghiệm lần đầu xuất hiện ở “thành phố Tây”

Nổi bật tại “thành phố quốc tế” phía Tây Hà Nội ở giai đoạn hiện tại, tòa GS6 The Miami không chỉ hướng đến sự chỉn chu khi bàn giao mà còn lấy chất lượng sống thời thượng dành cho cư dân tinh hoa làm giá trị cốt lõi nhằm chinh phục nhà đầu tư am hiểu thị trường.

Nắm bắt xu hướng sống đang lên ngôi tại các nước tiên tiến trên thế giới, GS6 The Miami ra mắt chuỗi “tiện ích tầng không” độc đáo, lần đầu tiên có mặt tại Vinhomes Smart City. Chuỗi tiện ích này nằm trọn trên tầng 20 của tòa tháp, kiến tạo “điểm đến trên không” hiếm có khó tìm và an toàn vượt trội cho cả gia đình với khu Fitness Center, khu Family Game, khu thư viện kết hợp làm việc tại nhà, khu Kid Corner, đặc biệt là khu Game Playstation đỉnh cao.

Trải nghiệm sống thời thượng tại GS6 hứa hẹn thu hút tầng lớp cư dân tinh hoa, đặc biệt giới chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại khu Tây về đây sinh sống.

100% căn hộ GS6 sở hữu ban công “side by side” lần đầu ra mắt tại Vinhomes Smart City.

Không chỉ trao tặng cư dân cơ hội thỏa sức tận hưởng những trải nghiệm sống - nghỉ dưỡng tầng không độc đáo, chủ đầu tư còn mang đến GS6 phiên bản căn hộ được nâng cấp so với các tòa cùng phân khu. Theo đó, căn hộ GS6 được tích hợp thêm tiêu chuẩn bàn giao hiện đại mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và an toàn, như khóa cửa vân tay nhập khẩu, hệ thống Smarthome thông minh, tủ phòng ngủ master cao cấp...

Đáng chú ý, 100% các căn hộ GS6 đều sở hữu ban công “side by side” mang lại tầm view rộng mở, giúp không gian căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng và gió trời. Đây cũng là tiện ích đặc quyền lần đầu tiên xuất hiện tại Vinhomes Smart City.

Mặc dù GS6 cũng được thiết kế theo layout hình chữ Z nhưng mật độ căn chỉ có 16 căn/sàn cùng 7 thang máy hiện đại. Đặc biệt, toàn bộ căn 2PN được thiết kế mới hoàn toàn với diện tích từ 63m2 - 71m2 thông thủy nên rộng rãi và thoáng đãng hơn. Sảnh tiếp đón của tòa nhà cũng được bố trí sang trọng, tinh tế cùng hệ thống an ninh an toàn hiện đại, được đảm bảo 24/7.

Vinhomes Smart City hiện là nơi an cư của 72 nghìn người đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

GS6 còn thừa hưởng trọn vẹn lợi thế của The Miami - một trong những phân khu hiếm hoi sở hữu hạ tầng tiện ích gần như hoàn thiện mang phong cách sống nghỉ dưỡng Miami (Mỹ) đầy phóng khoáng.

Cùng với đó là hệ sinh thái đáng sống của Vinhomes Smart City, bao gồm các đại tiện ích như TTTM Vincom Mega Mall, hệ thống trường liên cấp Vinschool, bệnh viện quốc tế Vinmec, di chuyển xanh VinBus... đáp ứng tiêu chuẩn sống khắt khe của nhóm khách hàng cao cấp.

Đây cũng chính là ưu thế lớn giúp The Miami nói chung và GS6 nói riêng thu hút sự quan tâm đặc biệt của người mua nhà để ở cũng như giới đầu tư. Thực tế, mức giá bình quân căn hộ tại Vinhomes Smart City tăng trưởng ổn định 28%/năm ở cả phân khúc trung cấp và cao cấp. Hiện nơi đây đang là chốn an cư lý tưởng của 72 nghìn người đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Nhiều nhà đầu tư nhận định, với tiêu chuẩn bàn giao vượt trội, GS6 The Miami đã đạt được mục tiêu kiến tạo trải nghiệm sống thời thượng cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Bởi lẽ đó, từ khóa GS6 The Miami đang ngày càng tăng nhiệt trên thị trường BĐS Thủ đô.